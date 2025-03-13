2 горсти этого порошка на грядку — противные липкие слизни вмиг покинут вашу дачу

Posted 13 марта, 14:58
Published 13 марта, 14:58
Modified 13 марта, 15:00
Updated 13 марта, 15:00
Слизни — это ночные хищники, которые питаются листьями, плодами и молодыми побегами растений. Днем они прячутся в траве или под камнями, а ночью выходят на охоту, нанося серьезный ущерб урожаю. Химические препараты часто оказываются малоэффективными, а народные методы требуют постоянного контроля. Однако существует проверенный способ избавиться от слизней надолго.
Диатомит — это природная горная порода, состоящая из окаменевших останков диатомовых водорослей. В садоводстве его ценят за универсальность: он разрыхляет почву, обогащает ее кремнием и служит отличным средством против вредителей.
Когда слизни ползут через слой диатомита, мелкие частицы порошка разрушают их защитную оболочку. В результате вредители теряют влагу и погибают через 2–3 дня. При этом диатомит полностью безопасен для растений, почвы и окружающей среды.
Применение диатомита не требует особых усилий. Просто посыпьте тонким слоем грядки по периметру или вокруг стволов растений. Это создаст непреодолимый барьер для слизней. Порошок действует даже после дождя, так как его частицы остаются острыми и эффективными.
Для достижения максимального результата повторяйте процедуру каждые 2–3 недели. Если вы заметили большое количество слизней, можно увеличить частоту применения.
В отличие от химических средств, диатомит не загрязняет почву и не накапливается в организме растений. Он также более надежен, чем народные методы, например, использование пива или яичной скорлупы. Эти способы требуют постоянного внимания и не всегда дают стабильный результат.
Диатомит же работает автономно и обеспечивает долгосрочную защиту. Более того, он помогает улучшить структуру почвы и насытить ее полезными микроэлементами.
Слизни больше не будут атаковать ваши грядки, а растения получат дополнительное питание. Вы сможете наслаждаться урожаем без страха за его сохранность, пишет pravda.ru.