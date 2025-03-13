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Posted 13 марта, 14:13

Published 13 марта, 14:13

Modified 13 марта, 14:15

Updated 13 марта, 14:15

Количество витаминов и минералов в замороженных лимонах утраивается

5 причин заморозить лимон прямо сейчас: польза, о которой вы не знали

13 марта 2025, 14:13
Фото: 1MI. Количество витаминов и минералов в замороженных лимонах утраивается
Рубрика
Еда и напитки
Весной организм особенно нуждается в витаминах, а свежие фрукты дорожают и становятся менее доступными. Опытные хозяйки давно нашли выход: они замораживают дольки лимона.

Это не только удобно, но и практично, ведь таким образом можно сохранить все полезные свойства фрукта на

Сделать это очень просто: сначала выберите спелые, но не перезревшие плоды без повреждений. Тщательно помойте лимоны, чтобы удалить воск и загрязнения. Затем нарежьте их тонкими дольками или кубиками, в зависимости от предполагаемого использования. Разложите дольки на подносе, чтобы они не соприкасались, и отправьте в морозилку на 2–3 часа. После этого сложите их в герметичный контейнер или пакет. Теперь ваши лимоны готовы радовать вас круглый год.

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Многие даже не подозревают, что при шоковой (быстрой) заморозке количество полезных веществ в лимонах — витаминов и микроэлементов утраивается. А потому в замороженном виде лимоны втрое полезнее свежих, — пишет автор дзен-блога «Кулинарный техникум».

Замороженные дольки лимона можно использовать практически везде. Добавьте дольку в чай или воду, чтобы получить освежающий вкус и заряд витаминов. Используйте замороженный лимон для маринадов, соусов или выпечки. Для красоты натрите замороженный лимон на терке и добавьте его в домашние маски для лица или волос. Если нет противопоказаний, разморозьте дольку и съешьте ее целиком, чтобы получить максимум пользы.

Купив лимоны в сезон, вы сможете использовать их круглый год, избежав лишних затрат. Замороженные дольки всегда под рукой, их можно использовать по мере необходимости.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Здоровье#Витамины#КЦ#Еда и напитки#Лимон#Заморозка#Полезные свойства
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