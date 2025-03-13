5 причин заморозить лимон прямо сейчас: польза, о которой вы не знали

Сделать это очень просто: сначала выберите спелые, но не перезревшие плоды без повреждений. Тщательно помойте лимоны, чтобы удалить воск и загрязнения. Затем нарежьте их тонкими дольками или кубиками, в зависимости от предполагаемого использования. Разложите дольки на подносе, чтобы они не соприкасались, и отправьте в морозилку на 2–3 часа. После этого сложите их в герметичный контейнер или пакет. Теперь ваши лимоны готовы радовать вас круглый год.