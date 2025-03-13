Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле откроют до Дня города

Posted 13 марта, 16:30
Published 13 марта, 16:30
Modified 13 марта, 16:32
Updated 13 марта, 16:32
К Дню города долгострой, наконец, преобразится. Информацию подтвердил замглавы администрации Егор Копысов на совещании, посвященном ремонта путепровода на Циолковского и прилегающей инфраструктуры в четверг, 13 марта.
Подрядчики завершили монтаж ливневой канализации до дома №27/15 по проспекту Строителей. Здесь уже уложены геотекстиль, песок и щебень. Сейчас специалисты занимаются выемкой грунта для формирования дорожного корыта в направлении Заводской.
Через несколько дней начнется доставка бордюров, а их установку запустят в апреле, когда полностью сойдет снежный покров. Тротуарная плитка закуплена полностью, ее укладка стартует после оттаивания грунта.
По словам Егора Копысова, строители вели работы даже зимой, где это было возможно. Благодаря этому удалось выиграть время и рассчитывать на завершение проекта к середине лета.
Реконструкция Октябрьской революции — часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который сменил программу «Безопасные качественные дороги». Успешное завершение этого объекта станет важным этапом для других ремонтов в городе.
Кроме того, в текущем сезоне продолжатся работы на улицах Зари и Красноармейской, а также обновятся тротуары на проспекте Ленина. На восстановление дорог, пострадавших от транзитного трафика в прошлом году, выделено около 150 миллионов рублей. В зоне внимания и другие улицы — Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская.