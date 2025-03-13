Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле откроют до Дня города

Кроме того, в текущем сезоне продолжатся работы на улицах Зари и Красноармейской, а также обновятся тротуары на проспекте Ленина. На восстановление дорог, пострадавших от транзитного трафика в прошлом году, выделено около 150 миллионов рублей. В зоне внимания и другие улицы — Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская.