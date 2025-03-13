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Posted 13 марта, 12:58

Published 13 марта, 12:58

Modified 13 марта, 13:00

Updated 13 марта, 13:00

Ефимов поделился планами строительства центра подготовки футбольных сборных

Ефимов поделился планами строительства центра подготовки футбольных сборных

13 марта 2025, 12:58
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов анонсировал создание центра подготовки сборных команд по футболу. Для этих целей город выделил земельный участок на северо-западе столицы.

Ефимов отметил, что в районе Мневниковской поймы формируется крупный спортивный кластер, в который войдет новый центр для подготовки национальных футбольных команд. Участок, предоставленный Российскому футбольному союзу (РФС), расположен на улице Нижние Мневники. На нем будет построено здание площадью 32,6 тысячи квадратных метров. Здесь создадут современный комплекс, обеспечивающий спортсменам все необходимые условия для подготовки к международным турнирам и товарищеским играм, сообщает mos.ru.

Земельный участок находится в непосредственной близости от станции метро «Терехово» (улица Нижние Мневники, владение 4). Строительство данного комплекса осуществляется в рамках масштабных инвестиционных инициатив. Застройщики, работающие над такими проектами, получают участки без проведения торгов. Этот механизм взаимодействия между городскими властями и инвесторами используется в Москве с 2016 года и охватывает промышленные объекты, а также социальную, спортивную, деловую и транспортную инфраструктуру.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что РФС получил участок площадью 6,05 гектара на срок пять лет. В этот период РФС должен завершить строительство спортивного комплекса. В соответствии с проектом должны появиться четыре стандартных футбольных поля с подогревом и два здания: основное и вспомогательное. На прилегающей территории предусмотрено парковочное пространство для автомобилей сотрудников, зрителей, автобусов сборных команд и передвижных телестанций для трансляций.

В главном здании разместится спортивная база с возможностью проживания спортсменов во время тренировочных сборов. Также здесь будут находиться научно-медицинский центр, VAR-центр для видеоарбитров, Академия Российского футбольного союза и офисные помещения.

Вспомогательный корпус отведут под помещения для агрономической службы, учебные классы и спортивный зал со специальной камерой для тренировок в различных климатических условиях. Кроме того, планируется создать зону для журналистов с необходимыми техническими средствами для работы и подготовки информационных материалов. Комплекс будет оснащен современными системами безопасности и адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

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