Ефимов поделился планами строительства центра подготовки футбольных сборных

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что РФС получил участок площадью 6,05 гектара на срок пять лет. В этот период РФС должен завершить строительство спортивного комплекса. В соответствии с проектом должны появиться четыре стандартных футбольных поля с подогревом и два здания: основное и вспомогательное. На прилегающей территории предусмотрено парковочное пространство для автомобилей сотрудников, зрителей, автобусов сборных команд и передвижных телестанций для трансляций.