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Posted 13 марта, 13:24

Published 13 марта, 13:24

Modified 13 марта, 13:26

Updated 13 марта, 13:26

Восстановленные с помощью мицеллярки влажные салфетки сохраняют все свои свойства

Как вернуть к жизни высохшие влажные салфетки — хитрый трюк с мицеллярной водой

13 марта 2025, 13:24
Фото: tagilcity.ru. Восстановленные с помощью мицеллярки влажные салфетки сохраняют все свои свойства
Рубрика
Дом и сад
Каждый из нас хотя бы раз находил дома высохшую упаковку влажных салфеток. Вместо того чтобы отправлять их в мусорное ведро и тратить деньги на новую пачку, попробуйте восстановить их функциональность. Все, что вам понадобится — пара минут и средство, которое наверняка есть в вашей косметичке.

Чтобы реанимировать салфетки, возьмите мицеллярную воду. Это косметическое средство просто идеально подходит для этой задачи: мицеллярка эффективно пропитывает салфетки, однако не делает их липкими.

Влейте воду в упаковку с высохшими салфетками — для стандартной небольшой пачки потребуется около четырех столовых ложек. Затем хорошенько закройте пачку и как следует потрясите, чтобы влага равномерно распределилась и пропитала все салфетки. Оставьте упаковку на несколько минут. За это время материал набухнету, и салфетки станут практически как новые.

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Теперь ваши салфетки готовы к использованию. Они отлично подходят не только для стандартных задач, но и для решения бытовых проблем. Например, их можно применять для очистки экранов телефонов, планшетов и клавиатур. Также они прекрасно справятся с уходом за мебелью, стеклянными поверхностями и столешницами.

Если хотите добавить приятный аромат, капните несколько капель эфирного масла в упаковку перед тем, как закрыть ее. Через некоторое время салфетки начнут благоухать.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом и сад#КЦ#Домоводство#Полезные советы#Мицеллярная вода#Эфирное масло#Высохшие влажные салфетки
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