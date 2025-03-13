Как вернуть к жизни высохшие влажные салфетки — хитрый трюк с мицеллярной водой

Теперь ваши салфетки готовы к использованию. Они отлично подходят не только для стандартных задач, но и для решения бытовых проблем. Например, их можно применять для очистки экранов телефонов, планшетов и клавиатур. Также они прекрасно справятся с уходом за мебелью, стеклянными поверхностями и столешницами.