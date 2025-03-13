Как вернуть к жизни высохшие влажные салфетки — хитрый трюк с мицеллярной водой

Posted 13 марта, 13:24
Published 13 марта, 13:24
Modified 13 марта, 13:26
Updated 13 марта, 13:26
Чтобы реанимировать салфетки, возьмите мицеллярную воду. Это косметическое средство просто идеально подходит для этой задачи: мицеллярка эффективно пропитывает салфетки, однако не делает их липкими.
Влейте воду в упаковку с высохшими салфетками — для стандартной небольшой пачки потребуется около четырех столовых ложек. Затем хорошенько закройте пачку и как следует потрясите, чтобы влага равномерно распределилась и пропитала все салфетки. Оставьте упаковку на несколько минут. За это время материал набухнету, и салфетки станут практически как новые.
Теперь ваши салфетки готовы к использованию. Они отлично подходят не только для стандартных задач, но и для решения бытовых проблем. Например, их можно применять для очистки экранов телефонов, планшетов и клавиатур. Также они прекрасно справятся с уходом за мебелью, стеклянными поверхностями и столешницами.
Если хотите добавить приятный аромат, капните несколько капель эфирного масла в упаковку перед тем, как закрыть ее. Через некоторое время салфетки начнут благоухать.
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