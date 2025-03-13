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Posted 13 марта, 13:32

Published 13 марта, 13:32

Modified 13 марта, 13:34

Updated 13 марта, 13:34

В Серове мальчик-инвалид 5 лет жил в тесной квартире с семьей из 7 человек

Мальчик-инвалид из Серова получил квартиру в новостройке

13 марта 2025, 13:32
Фото: 1MI.

В Серове мальчик-инвалид 5 лет жил в тесной квартире с семьей из 7 человек

В Серове семья из 3 детей, родителей, а также бабушки и дяди жили в квартире 48 квадратных метров. 5 лет они ждали получения новой жилплощади, так как в семье есть ребенок-инвалид. После вмешательства прокуратуры семья получила новую квартиру.

Мальчик восьми лет борется с тяжелым хроническим заболеванием, которое делает невозможным проживание всей семьи в одном доме. В течение 5 лет семья с 3 детьми, бабушка и дядя жили в доме площадью всего 48 квадратных метров и были зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Однако до сих пор квартира не была предоставлена, сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура подала иск в суд с требованием предоставить жилье на условиях социального найма. Иск был удовлетворен, и семье выделили новую квартиру общей площадью 76 квадратных метров. Прокурор города Серова лично посетил новое жилье и пообщался с новоселами.

Ранее 1,2 тысячи детей-сирот получили собственное жилье в Свердловской области в 2024 году.

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