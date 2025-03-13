Мальчик-инвалид из Серова получил квартиру в новостройке

Мальчик восьми лет борется с тяжелым хроническим заболеванием, которое делает невозможным проживание всей семьи в одном доме. В течение 5 лет семья с 3 детьми, бабушка и дядя жили в доме площадью всего 48 квадратных метров и были зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Однако до сих пор квартира не была предоставлена, сообщает прокуратура Свердловской области.