Мальчик-инвалид из Серова получил квартиру в новостройке

Posted 13 марта, 13:32
Published 13 марта, 13:32
Modified 13 марта, 13:34
Updated 13 марта, 13:34
Мальчик восьми лет борется с тяжелым хроническим заболеванием, которое делает невозможным проживание всей семьи в одном доме. В течение 5 лет семья с 3 детьми, бабушка и дядя жили в доме площадью всего 48 квадратных метров и были зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Однако до сих пор квартира не была предоставлена, сообщает прокуратура Свердловской области.
Прокуратура подала иск в суд с требованием предоставить жилье на условиях социального найма. Иск был удовлетворен, и семье выделили новую квартиру общей площадью 76 квадратных метров. Прокурор города Серова лично посетил новое жилье и пообщался с новоселами.