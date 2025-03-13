Мэр Екатеринбурга призвал готовить местные лагеря к наплыву детей из-за ЧП в Анапе

Posted 13 марта, 15:56
Published 13 марта, 15:56
Modified 13 марта, 15:58
Updated 13 марта, 15:58
На заседании горадминистрации в четверг, 13 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратил внимание на ситуацию в Черном море, где произошел масштабный разлив мазута после крушения двух танкеров в декабре 2024 года. Экологическая катастрофа поставила под вопрос возможность отдыха детей на черноморском побережье этим летом.
По его словам, местные загородные лагеря в этом году примут больше детей, чем обычно. Градоначальник подчеркнул, что значительные средства уже вложены в развитие инфраструктуры детских лагерей, и теперь необходимо сосредоточиться на их готовности к наплыву отдыхающих.
В пример Орлов привел детский загородный лагерь «Уральские самоцветы». По словам мэра, этот объект является образцовым не только для Свердловской области, но и для всего Уральского федерального округа.
«Уральские самоцветы» регулярно модернизируются и соответствуют высоким стандартам безопасности и комфорта. Именно такие лагеря должны стать надежной альтернативой для семей, которые планировали отправить детей к морю, подчеркнул отметил Алексей Орлов.
В декабре 2024 года в районе Керченского пролива произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в воду попало большое количество мазута, что привело к экологической катастрофе. Ученые и экологи предупреждают, что последствия разлива могут затянуться на годы, а популярные курорты окажутся непригодными для отдыха.