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Posted 13 марта, 15:56

Published 13 марта, 15:56

Modified 13 марта, 15:58

Updated 13 марта, 15:58

Мэр Орлов: лагеря Екатеринбурга ждет наплыв детей после аварии в Черном море

Мэр Екатеринбурга призвал готовить местные лагеря к наплыву детей из-за ЧП в Анапе

13 марта 2025, 15:56
Фото: 1MI.

Мэр Орлов: лагеря Екатеринбурга ждет наплыв детей после аварии в Черном море

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал тщательно подготовить загородные лагеря к предстоящему сезону. После экологической катастрофы в Черном море отдых на южных курортах может оказаться под угрозой, и родители будут искать альтернативу.

На заседании горадминистрации в четверг, 13 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратил внимание на ситуацию в Черном море, где произошел масштабный разлив мазута после крушения двух танкеров в декабре 2024 года. Экологическая катастрофа поставила под вопрос возможность отдыха детей на черноморском побережье этим летом.

По его словам, местные загородные лагеря в этом году примут больше детей, чем обычно. Градоначальник подчеркнул, что значительные средства уже вложены в развитие инфраструктуры детских лагерей, и теперь необходимо сосредоточиться на их готовности к наплыву отдыхающих.

В пример Орлов привел детский загородный лагерь «Уральские самоцветы». По словам мэра, этот объект является образцовым не только для Свердловской области, но и для всего Уральского федерального округа.

«Уральские самоцветы» регулярно модернизируются и соответствуют высоким стандартам безопасности и комфорта. Именно такие лагеря должны стать надежной альтернативой для семей, которые планировали отправить детей к морю, подчеркнул отметил Алексей Орлов.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в воду попало большое количество мазута, что привело к экологической катастрофе. Ученые и экологи предупреждают, что последствия разлива могут затянуться на годы, а популярные курорты окажутся непригодными для отдыха.

Ранее стали известны даты подачи заявлений на отдых в детских загородных лагерях в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Летний лагерь#Дети#Черное море#Экологическая катастрофа#Загородные лагеря#Алексей Орлов#Разлив мазута#Екатеринбург#Летний отдых#Свердловская область
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