Мэр Екатеринбурга призвал готовить местные лагеря к наплыву детей из-за ЧП в Анапе

По его словам, местные загородные лагеря в этом году примут больше детей, чем обычно. Градоначальник подчеркнул, что значительные средства уже вложены в развитие инфраструктуры детских лагерей, и теперь необходимо сосредоточиться на их готовности к наплыву отдыхающих.