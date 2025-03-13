Ограничения в поликлиниках, пожароопасный сезон, Тагильский поднос и долгострой

В Нижнем Тагиле обсудили, как защитить города и села у леса от пожаров. Глава МЧС Виктор Теряев встретился с арендаторами земель и властями, чтобы поговорить о нарушениях правил безопасности, которые нужно срочно исправить. Перед началом пожароопасного сезона участникам дали советы, как избежать возгораний.