Ограничения в поликлиниках, пожароопасный сезон, Тагильский поднос и долгострой

Posted 13 марта, 16:57
Published 13 марта, 16:57
Modified 13 марта, 16:59
Updated 13 марта, 16:59
С 12 марта 2025 года в детских поликлиниках Нижнего Тагила прекращен плановый прием здоровых пациентов из-за роста числа простудных заболеваний. Решение необходимо для оптимизации работы врачей и профилактики распространения инфекций среди посетителей медучреждений. Местные жители отмечают, что в последнее время ожидание в очередях может достигать нескольких часов, что делает такую меру особенно актуальной.
В Нижнем Тагиле обсудили, как защитить города и села у леса от пожаров. Глава МЧС Виктор Теряев встретился с арендаторами земель и властями, чтобы поговорить о нарушениях правил безопасности, которые нужно срочно исправить. Перед началом пожароопасного сезона участникам дали советы, как избежать возгораний.
В Нижнем Тагиле у туристического центра «Тагильский поднос» появится знак в виде уральского лакового подноса, который станет новой достопримечательностью для гостей города. Дизайн разработала архитектор Татьяна Агаларова, предложив использовать местные материалы — черный мрамор, малахит и бронзу. Знак установят на Балакинской до конца года, проект оценивается в 4,9 млн рублей.
Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле близится к завершению, движение планируют открыть к середине августа и до Дня города. Подрядчики уже завершили ключевые этапы, включая монтаж ливневки, и приступили к подготовке дорожного корыта. Установка бордюров начнется в апреле. По словам замглавы администрации Егора Копысова, зимние работы помогли ускорить процесс.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование дела о массовом заражении сальмонеллезом в детском саду №48 Екатеринбурга. По данным следствия, учреждение закрылось якобы из-за ОРВИ, но родители утверждают, что речь идет не о простом вирусе, а об опасной инфекции.