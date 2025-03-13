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Posted 13 марта, 16:57

Published 13 марта, 16:57

Modified 13 марта, 16:59

Updated 13 марта, 16:59

Ограничения в поликлиниках, пожароопасный сезон, Тагильский поднос и долгострой

Ограничения в поликлиниках, пожароопасный сезон, Тагильский поднос и долгострой

13 марта 2025, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Здоровым детям временно запретили посещать поликлиники в Тагиле. Город готовится к пожароопасному периоду. «Тагильскому подносу» установят памятный знак. Определены сроки окончания ремонта на улице Октябрьской революции. Бастрыкин взял под контроль ситуацию с сальмонеллезом в детсаду Екатеринбурга.

С 12 марта 2025 года в детских поликлиниках Нижнего Тагила прекращен плановый прием здоровых пациентов из-за роста числа простудных заболеваний. Решение необходимо для оптимизации работы врачей и профилактики распространения инфекций среди посетителей медучреждений. Местные жители отмечают, что в последнее время ожидание в очередях может достигать нескольких часов, что делает такую меру особенно актуальной.

Прием здоровых детей отменили в поликлиниках Нижнего Тагила из-за заболеваемости ОРВИ
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В Нижнем Тагиле обсудили, как защитить города и села у леса от пожаров. Глава МЧС Виктор Теряев встретился с арендаторами земель и властями, чтобы поговорить о нарушениях правил безопасности, которые нужно срочно исправить. Перед началом пожароопасного сезона участникам дали советы, как избежать возгораний.

Нижний Тагил активно готовится к началу пожароопасного периода
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В Нижнем Тагиле у туристического центра «Тагильский поднос» появится знак в виде уральского лакового подноса, который станет новой достопримечательностью для гостей города. Дизайн разработала архитектор Татьяна Агаларова, предложив использовать местные материалы — черный мрамор, малахит и бронзу. Знак установят на Балакинской до конца года, проект оценивается в 4,9 млн рублей.

В Нижнем Тагиле появится памятный знак «Тагильского подноса»
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Реконструкция улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле близится к завершению, движение планируют открыть к середине августа и до Дня города. Подрядчики уже завершили ключевые этапы, включая монтаж ливневки, и приступили к подготовке дорожного корыта. Установка бордюров начнется в апреле. По словам замглавы администрации Егора Копысова, зимние работы помогли ускорить процесс.

Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле откроют до Дня города
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование дела о массовом заражении сальмонеллезом в детском саду №48 Екатеринбурга. По данным следствия, учреждение закрылось якобы из-за ОРВИ, но родители утверждают, что речь идет не о простом вирусе, а об опасной инфекции.

Бастрыкин заинтересовался делом о заражении сальмонеллой в детсаду в Екатеринбурге
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