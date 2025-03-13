От Пармезана до Бри: как не превратить сыр в пластилин за неделю в холодильнике

Posted 13 марта, 15:39
Published 13 марта, 15:39
Modified 13 марта, 15:41
Updated 13 марта, 15:41
Чтобы сыр оставался свежим, важно соблюдать температурный режим и уровень влажности. Идеальная температура — от 0 до +6 °C, а оптимальная влажность — около 80%. Храните сыр на средней полке холодильника или в «зоне свежести», избегая дверцы, где температура часто меняется.
Для защиты от высыхания оберните сыр фольгой или поместите его в герметичный контейнер. Бумага менее эффективна, так как сыр в ней может потерять влагу.
Твердые и полутвердые сыры могут храниться до 1–2 недель после вскрытия упаковки. В заводской вакуумной упаковке срок увеличивается до 6–9 месяцев.
Мягкие и рассольные сыры, такие как моцарелла, более скоропортящиеся. Их лучше съесть за 3–5 дней после открытия. Если сыр стал горчить или издавать неприятный запах, его нужно выбросить.
Сыры с плесенью хранятся около 45–60 дней, но после вскрытия их желательно употребить за 3 дня. Копченый сыр в холодильнике может лежать до 3 месяцев, а плавленый — до 7–8 месяцев в закрытой упаковке.
Заморозка допустима, но не для всех видов.
Важно понимать, что после разморозки у сыра изменится вкус и текстура. Некоторые сорта в принципе не готовы к таким температурным перепадам. К ним относятся домашние сыры, сыры с плесенью, а также творожные и плавленые, — пишет эксперт портала gastronom.ru Ксения Воронцова.
Твердые сыры переносят заморозку лучше, хотя их текстура становится более хрупкой. После разморозки их лучше использовать для терки в блюда.
Рассольные сыры, такие как моцарелла, хорошо переносят заморозку, если их поместить в вакуумный пакет с рассолом.