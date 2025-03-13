Рассада болеет и чахнет — почему пикировка может погубить ваш урожай

Считается, что пикировка помогает экономить место, отбраковывать слабые растения и укреплять корни. Но на практике многие огородники сталкиваются с тем, что рассада после пересадки чахнет, а урожайность падает. Агроном Алексей Володихин шаг за шагом объяснил, почему в большинстве случаев пикировка не нужна, и развенчал связанные с этой процедурой мифы.