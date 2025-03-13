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Posted 13 марта, 11:50

Published 13 марта, 11:50

Modified 13 марта, 11:52

Updated 13 марта, 11:52

Большинству растений пикировка приносит вред, а не пользу

Рассада болеет и чахнет — почему пикировка может погубить ваш урожай

13 марта 2025, 11:50
Фото: Изображение Midjourney. Большинству растений пикировка приносит вред, а не пользу
Рубрика
Дом и сад
Почти все огородники уверены, что пикировка — обязательный этап выращивания рассады. Но так ли это на самом деле? Мы разобрались, какие аргументы за и против этой процедуры реальны, а какие — мифы.

Считается, что пикировка помогает экономить место, отбраковывать слабые растения и укреплять корни. Но на практике многие огородники сталкиваются с тем, что рассада после пересадки чахнет, а урожайность падает. Агроном Алексей Володихин шаг за шагом объяснил, почему в большинстве случаев пикировка не нужна, и развенчал связанные с этой процедурой мифы.

Миф 1: Экономия места на подоконнике

Семена сеют в ящики, чтобы сэкономить пространство. Но через 2–3 недели всходы все равно придется пикировать в горшочки.

То есть экономия места у нас будет длиться две недели. И что это дает? Да ничего. Вот если бы рассада сидела в ящике до самой высадки в открытый грунт, тогда другое дело, — отмечает Алексей Володихин.
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Миф 2: Отбор сильных растений

В ящиках слабые всходы действительно заметны, но их можно выявить и при посеве в отдельные емкости. Более того, в тесноте растения конкурируют за свет и влагу, что замедляет их рост.

Миф 3: Защита от вытягивания

После пикировки рост рассады замедляется из-за стресса. Однако закаливание на балконе или подкормка суперфосфатом дадут тот же эффект, но без травмирования корней.

Миф 4: Борьба с болезнями

На самом деле растения с загнившими корнями до грядок не доживут — они скончаются еще на подоконнике. Те, которые росли при этом в индивидуальных горшочках можно просто выкинуть без последствий для соседей. А вот если зараза появилась в ящике, будьте уверенны, что она легко перекинется на другие всходы, — констатирует агроном.
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Правильно поливайте и подкармливайте вашу рассаду, и она без пикировки вырастет здоровой и крепкой. Фото: Изображение Midjourney

Миф 5: Развитие мощной корневой системы

Прищипывание корней стимулирует ветвление, но подходит не всем. Например, баклажаны и перцы с трудом переносят повреждения корней, а томаты — наоборот.

Когда пикировка оправдана?

  • Томаты — пересадка с заглублением стимулирует рост корней.
  • Растения с мелкими семенами (петрушка, салат) — пикировка помогает избежать загущенности.

Как обойтись без пикировки?

  • Сейте сразу в отдельные емкости — торфяные таблетки, кассеты или стаканчики.
  • Используйте метод «точки роста» — высаживайте семена на расстоянии 3–5 см друг от друга.
  • Контролируйте освещение — подсветка фитолампами предотвратит вытягивание.

Итог: стоит ли усложнять?

Для большинства культур пикировка — лишний стресс. Исключения — томаты и растения, требующие загущенного посева. Остальным достаточно правильного ухода: своевременной подкормки, закаливания и качественного грунта.

Ранее эксперт телеканала «Бобер» Ольга Платонова рассказала, как вырастить рассаду, если для нее в квартире нет места.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Рассада#Дом и сад#КЦ#Полезные советы#Алексей Володихин#Пикировка
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