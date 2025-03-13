Рассада болеет и чахнет — почему пикировка может погубить ваш урожай

Posted 13 марта, 11:50
Published 13 марта, 11:50
Modified 13 марта, 11:52
Updated 13 марта, 11:52
Считается, что пикировка помогает экономить место, отбраковывать слабые растения и укреплять корни. Но на практике многие огородники сталкиваются с тем, что рассада после пересадки чахнет, а урожайность падает. Агроном Алексей Володихин шаг за шагом объяснил, почему в большинстве случаев пикировка не нужна, и развенчал связанные с этой процедурой мифы.
Семена сеют в ящики, чтобы сэкономить пространство. Но через 2–3 недели всходы все равно придется пикировать в горшочки.
То есть экономия места у нас будет длиться две недели. И что это дает? Да ничего. Вот если бы рассада сидела в ящике до самой высадки в открытый грунт, тогда другое дело, — отмечает Алексей Володихин.
В ящиках слабые всходы действительно заметны, но их можно выявить и при посеве в отдельные емкости. Более того, в тесноте растения конкурируют за свет и влагу, что замедляет их рост.
После пикировки рост рассады замедляется из-за стресса. Однако закаливание на балконе или подкормка суперфосфатом дадут тот же эффект, но без травмирования корней.
На самом деле растения с загнившими корнями до грядок не доживут — они скончаются еще на подоконнике. Те, которые росли при этом в индивидуальных горшочках можно просто выкинуть без последствий для соседей. А вот если зараза появилась в ящике, будьте уверенны, что она легко перекинется на другие всходы, — констатирует агроном.
Прищипывание корней стимулирует ветвление, но подходит не всем. Например, баклажаны и перцы с трудом переносят повреждения корней, а томаты — наоборот.
Для большинства культур пикировка — лишний стресс. Исключения — томаты и растения, требующие загущенного посева. Остальным достаточно правильного ухода: своевременной подкормки, закаливания и качественного грунта.
Ранее эксперт телеканала «Бобер» Ольга Платонова рассказала, как вырастить рассаду, если для нее в квартире нет места.