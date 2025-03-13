РЭО: Мусоровозы, не оснащенные ГЛОНАСС, не должны учитывать в формировании тарифов

В рамках дискуссии Буцаев уточнил, что в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) числится 25 139 единиц спецтехники. При этом по 1 883 мусоровозам требуется обновление или исключение информации из-за их регистрации под учетными записями недействующих региональных операторов. Кроме того, серьезную проблему составляет 13 501 машина, не предоставляющая данные о маршрутах с февраля 2025 года. Планируется направить в регионы запросы о предоставлении разъяснений относительно несоблюдения требований ФГИС УТКО этими транспортными средствами. Об этом пишет 56orb.ru.