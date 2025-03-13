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Posted 13 марта, 17:14

Published 13 марта, 17:14

Modified 13 марта, 17:17

Updated 13 марта, 17:17

РЭО: Мусоровозы, не оснащенные ГЛОНАСС, не должны учитывать в формировании тарифов

РЭО: Мусоровозы, не оснащенные ГЛОНАСС, не должны учитывать в формировании тарифов

13 марта 2025, 17:14
Фото: 1MI.
На заседании штаба по организации обращения с твердыми коммунальными отходами глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил с инициативой.

Он предложил исключить из тарифных расчетов, производимых региональными операторами, рейсы мусоровозов, которые не обеспечивают передачу данных ГЛОНАСС во ФГИС УТКО.

В рамках дискуссии Буцаев уточнил, что в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) числится 25 139 единиц спецтехники. При этом по 1 883 мусоровозам требуется обновление или исключение информации из-за их регистрации под учетными записями недействующих региональных операторов. Кроме того, серьезную проблему составляет 13 501 машина, не предоставляющая данные о маршрутах с февраля 2025 года. Планируется направить в регионы запросы о предоставлении разъяснений относительно несоблюдения требований ФГИС УТКО этими транспортными средствами. Об этом пишет 56orb.ru.

В целях оптимизации тарифной политики РЭО выступил с инициативой учитывать при расчете тарифов исключительно те транспортные средства, которые фактически находятся в эксплуатации и предоставляют геолокационные данные через систему ГЛОНАСС. Помимо этого, обсуждался вопрос об обновлении территориальных схем во ФГИС УТКО, поскольку с начала 2025 года вступили в силу новые правила, обязывающие публиковать проекты схем для общественного обсуждения.

РЭО также разрабатывает изменения в принципы ценообразования, чтобы тарифы формировались с опорой исключительно на информацию о фактической работе мусоровозов. Кроме того, указывалось, что сложности с оформлением банковских гарантий в некоторых регионах, таких как Карачаево-Черкесия, Амурская и Магаданская области, а также Забайкалье, могут повлечь юридические последствия для региональных операторов.

Согласованные действия по совершенствованию территориальных схем и устранению замечаний РЭО будут продолжены, а работа по обновлению информации во ФГИС УТКО должна быть завершена до 1 августа 2025 года.

#Общество
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