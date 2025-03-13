РЭО: Мусоровозы, не оснащенные ГЛОНАСС, не должны учитывать в формировании тарифов

Posted 13 марта, 17:14
Published 13 марта, 17:14
Modified 13 марта, 17:17
Updated 13 марта, 17:17
Он предложил исключить из тарифных расчетов, производимых региональными операторами, рейсы мусоровозов, которые не обеспечивают передачу данных ГЛОНАСС во ФГИС УТКО.
В рамках дискуссии Буцаев уточнил, что в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) числится 25 139 единиц спецтехники. При этом по 1 883 мусоровозам требуется обновление или исключение информации из-за их регистрации под учетными записями недействующих региональных операторов. Кроме того, серьезную проблему составляет 13 501 машина, не предоставляющая данные о маршрутах с февраля 2025 года. Планируется направить в регионы запросы о предоставлении разъяснений относительно несоблюдения требований ФГИС УТКО этими транспортными средствами. Об этом пишет 56orb.ru.
В целях оптимизации тарифной политики РЭО выступил с инициативой учитывать при расчете тарифов исключительно те транспортные средства, которые фактически находятся в эксплуатации и предоставляют геолокационные данные через систему ГЛОНАСС. Помимо этого, обсуждался вопрос об обновлении территориальных схем во ФГИС УТКО, поскольку с начала 2025 года вступили в силу новые правила, обязывающие публиковать проекты схем для общественного обсуждения.
РЭО также разрабатывает изменения в принципы ценообразования, чтобы тарифы формировались с опорой исключительно на информацию о фактической работе мусоровозов. Кроме того, указывалось, что сложности с оформлением банковских гарантий в некоторых регионах, таких как Карачаево-Черкесия, Амурская и Магаданская области, а также Забайкалье, могут повлечь юридические последствия для региональных операторов.
Согласованные действия по совершенствованию территориальных схем и устранению замечаний РЭО будут продолжены, а работа по обновлению информации во ФГИС УТКО должна быть завершена до 1 августа 2025 года.