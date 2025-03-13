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Posted 13 марта, 12:21

Published 13 марта, 12:21

Modified 13 марта, 12:23

Updated 13 марта, 12:23

В Екатеринбурге две женщины устроили настоящий наркопритон дома

В Екатеринбурге две женщины устроили настоящий наркопритон дома

13 марта 2025, 12:21
Фото: 1MI.
Полиция Екатеринбурга провела рейд в квартире на улице Самолетной после многочисленных жалоб соседей. На месте было найдено множество шприцов и других приспособлений для употребления наркотиков.

В столице Среднего Урала жители 45-го дома, расположенного на улице Самолетная, массово жаловались на торговлю наркотиками в одной из квартир. По сообщению соседей как днем, так и ночью за дозой приходят наркозависимые. Причем непосредственно употребление запрещенных веществ происходит тут же — у квартиры лежат шприцы. Хозяйки квартиры предлагали наркотики и соседям. Местные жители боятся за детей, которые могут попасть под влияние наркоманов.

11 марта в наркопритон прибыли сотрудники полиции и дружинники. В почтовом ящике участковый нашел шприцы и небольшие ложечки для специй. На подоконнике лежал самодельный бонг для употребления конопли. Жительница злополучной квартиры в диалоге с сотрудниками правоохранительных органов заявляла, что шприцы не ее и употребление наркотиков она бросила, сообщает EAH.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких признаков наличия наркотических средств, однако они заверили, что будут периодически проводить здесь проверки. Хозяйку помещения будут контролировать. Спустя несколько дней после рейда, со слов соседей, продажа наркотиков продолжилась.

Ранее татуировщик из Алапаевска чуть не подсадил школьницу на наркотики под видом лекарств.

В Свердловской области полиция устроит рейды по выявлению наркоманов
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