В Екатеринбурге две женщины устроили настоящий наркопритон дома

В столице Среднего Урала жители 45-го дома, расположенного на улице Самолетная, массово жаловались на торговлю наркотиками в одной из квартир. По сообщению соседей как днем, так и ночью за дозой приходят наркозависимые. Причем непосредственно употребление запрещенных веществ происходит тут же — у квартиры лежат шприцы. Хозяйки квартиры предлагали наркотики и соседям. Местные жители боятся за детей, которые могут попасть под влияние наркоманов.