ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом под Нижним Тагилом

Posted 13 марта, 12:44
Published 13 марта, 12:44
Modified 13 марта, 12:46
Updated 13 марта, 12:46
21-летний молодой человек ехал из Екатеринбурга с повышенной скоростью. В какой-то момент он не смог удержать управление автомобилем и вылетел на встречную полосу движения. Таким образом автоваз на большой скорости столкнулся с грузовиком, который перевозил газ. Большегрузом управлял 38-летний мужчина.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в результате ДТП газовоз свалился на обочину и перевернулся на бок. Газ не был выпущен из резервуара. Оба водителя получили значительные увечья и отправились в медицинское учреждение.
Работники ГИБДД продолжают учтонять детали ДТП и устраняют его последствия. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают о соблюдении ПДД.