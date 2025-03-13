ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом под Нижним Тагилом

21-летний молодой человек ехал из Екатеринбурга с повышенной скоростью. В какой-то момент он не смог удержать управление автомобилем и вылетел на встречную полосу движения. Таким образом автоваз на большой скорости столкнулся с грузовиком, который перевозил газ. Большегрузом управлял 38-летний мужчина.