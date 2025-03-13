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Posted 13 марта, 12:44

Published 13 марта, 12:44

Modified 13 марта, 12:46

Updated 13 марта, 12:46

ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом под Нижним Тагилом

ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом под Нижним Тагилом

13 марта 2025, 12:44
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.
13 марта на трассе, соединяющей Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов столкнулся газовоз и ВАЗ-2110. 21-летний водитель легкового автомобиля ехал слишком быстро и не справился с управлением.

21-летний молодой человек ехал из Екатеринбурга с повышенной скоростью. В какой-то момент он не смог удержать управление автомобилем и вылетел на встречную полосу движения. Таким образом автоваз на большой скорости столкнулся с грузовиком, который перевозил газ. Большегрузом управлял 38-летний мужчина.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в результате ДТП газовоз свалился на обочину и перевернулся на бок. Газ не был выпущен из резервуара. Оба водителя получили значительные увечья и отправились в медицинское учреждение.

Работники ГИБДД продолжают учтонять детали ДТП и устраняют его последствия. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают о соблюдении ПДД.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

За 13 марта уже столкнулись грейдер с иномаркой, а также LADA с бетоносмесителем.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Екатеринбург#Инцидент
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