Замминистра энергетики Свердловской области Кислицын уволен спустя год после ареста

На допросах Кислицын активно сотрудничал со следствиям и дал показания против своего непосредственного начальника, на тот момент министра энергетики Николая Смирнова. В начале января 2025 года Смирнов покинул свой пост, а спустя 10 дней его арестовали. Сейчас Смирнов находится в следственном изоляторе и обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.