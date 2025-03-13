Замминистра энергетики Свердловской области Кислицын уволен спустя год после ареста

Posted 13 марта, 15:36
Published 13 марта, 15:36
Modified 13 марта, 15:36
Updated 13 марта, 15:36
О его увольнении сообщили в департаменте информационной политики области.
Чиновника задержали в апреле 2024 года и обвинили в получении крупной взятки. Следствие считает, что через бывшего депутата ЗакСо Мякишева, вместе с которым Кислицын учился, он получил деньги от компании Barled. Фирма по производству светильников участвовала в муниципальных госзакупках.
На несколько месяцев замминистра поместили в СИЗО, но потом меру пресечения изменили на домашний арест.
На допросах Кислицын активно сотрудничал со следствиям и дал показания против своего непосредственного начальника, на тот момент министра энергетики Николая Смирнова. В начале января 2025 года Смирнов покинул свой пост, а спустя 10 дней его арестовали. Сейчас Смирнов находится в следственном изоляторе и обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Это дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых громких коррупционных скандалов в регионе за последнее время. Расследование продолжается.