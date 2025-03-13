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Posted 13 марта, 15:36

Published 13 марта, 15:36

Modified 13 марта, 15:36

Updated 13 марта, 15:36

Свердловского замминистра Кислицына уволили спустя год после начала следствия

Замминистра энергетики Свердловской области Кислицын уволен спустя год после ареста

13 марта 2025, 15:36
Фото: 1MI.

Свердловского замминистра Кислицына уволили спустя год после начала следствия

Андрей Кислицын, занимавший должность заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, был освобожден от работы почти через год после задержания.

О его увольнении сообщили в департаменте информационной политики области.

Чиновника задержали в апреле 2024 года и обвинили в получении крупной взятки. Следствие считает, что через бывшего депутата ЗакСо Мякишева, вместе с которым Кислицын учился, он получил деньги от компании Barled. Фирма по производству светильников участвовала в муниципальных госзакупках.

На несколько месяцев замминистра поместили в СИЗО, но потом меру пресечения изменили на домашний арест.

На допросах Кислицын активно сотрудничал со следствиям и дал показания против своего непосредственного начальника, на тот момент министра энергетики Николая Смирнова. В начале января 2025 года Смирнов покинул свой пост, а спустя 10 дней его арестовали. Сейчас Смирнов находится в следственном изоляторе и обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых громких коррупционных скандалов в регионе за последнее время. Расследование продолжается.

В конце февраля в Екатеринбурге задержали высокопоставленного полицейского.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Госзакупки#Увольнение#Коррупция#Взятка#СИЗО#Екатеринбург#Министерство энергетики и ЖКХ
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