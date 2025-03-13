Житель Пышмы выплатит соседям 470 тысяч рублей за ущерб от пожара

Posted 13 марта, 12:08
Published 13 марта, 12:08
Modified 13 марта, 12:10
Updated 13 марта, 12:10
Зимой 2023 года из-за нарушения правил пожарной безопасности при обогреве помещения печью в гараже виновного произошел пожар, уничтоживший постройки соседей и их мототехнику.
Суд удовлетворил иски соседей о компенсации материального ущерба, оценив его в 323 тысяч рублей за уничтоженную мототехнику и 146 тысяч рублей за разрушенные сарай и навес. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена, сообщает пресс-служба облсуда.