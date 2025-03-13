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Posted 13 марта, 12:08

Published 13 марта, 12:08

Modified 13 марта, 12:10

Updated 13 марта, 12:10

Житель Пышмы выплатит соседям 470 тысяч рублей за ущерб от пожара

Житель Пышмы выплатит соседям 470 тысяч рублей за ущерб от пожара

13 марта 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Житель Пышмы будет компенсировать соседям ущерб от пожара в размере порядка 470 тысяч рублей.

Зимой 2023 года из-за нарушения правил пожарной безопасности при обогреве помещения печью в гараже виновного произошел пожар, уничтоживший постройки соседей и их мототехнику.

Суд удовлетворил иски соседей о компенсации материального ущерба, оценив его в 323 тысяч рублей за уничтоженную мототехнику и 146 тысяч рублей за разрушенные сарай и навес. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что два спасателя погибли при тушении пожара в Пермском крае.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пожар#Суд#Екатеринбург
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