Житель Пышмы выплатит соседям 470 тысяч рублей за ущерб от пожара

Суд удовлетворил иски соседей о компенсации материального ущерба, оценив его в 323 тысяч рублей за уничтоженную мототехнику и 146 тысяч рублей за разрушенные сарай и навес. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена, сообщает пресс-служба облсуда.