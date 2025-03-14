16-летний подросток из Екатеринбурга купил «Запорожец» и поехал кататься без прав

Странное поведение водителя за рулем привлекло внимание сотрудников полиции, они остановили автомобиль. Выяснилось, что «Запорожец» 16-летний юноша купил за 30 тысяч через соцсети. Именно на нем он возвращался в столицу Урала вместе с другом.