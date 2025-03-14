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Posted 14 марта, 13:06

Published 14 марта, 13:06

Modified 14 марта, 13:08

Updated 14 марта, 13:08

16-летний подросток из Екатеринбурга купил «Запорожец» и поехал кататься без прав

16-летний подросток из Екатеринбурга купил «Запорожец» и поехал кататься без прав

14 марта 2025, 13:06
Фото: УГИБДД по Свердловской области.
16-летнего юношу, который купил автомобиль и поехал в Екатеринбург, задержали в Арамиле сотрудники Госавтоинспекции. Матери несовершеннолетнего грозит административная ответственность.

Странное поведение водителя за рулем привлекло внимание сотрудников полиции, они остановили автомобиль. Выяснилось, что «Запорожец» 16-летний юноша купил за 30 тысяч через соцсети. Именно на нем он возвращался в столицу Урала вместе с другом.

По словам матери, она не знала о местонахождении сына, который уже состоит на учете в ПДН. Теперь ей грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, что в ходе рейда в Нижнем Тагиле были задержаны 25 водителей, которые грубо нарушили ПДД.

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