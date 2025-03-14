5000 рублей заплатит житель Свердловской области за сбитый дорожный знак

Водитель обжаловал приговор, но суд отклонил апелляцию, указав, что повреждение знака создало угрозу безопасности дорожного движения для других участников. Суд подчеркнул, что правила установки подобных знаков регламентированы, и их повреждение может привести к ДТП, сообщает пресс-служба облсуда.