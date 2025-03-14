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Posted 14 марта, 07:59

Published 14 марта, 07:59

Modified 14 марта, 08:01

Updated 14 марта, 08:01

5000 рублей заплатит житель Свердловской области за сбитый дорожный знак

5000 рублей заплатит житель Свердловской области за сбитый дорожный знак

14 марта 2025, 07:59
Фото: 1MI.
В Свердловской области водителя, сбившего дорожный знак, наказали штрафом.

Водитель, повредивший дорожное ограждение и временный знак «Дорожные работы» осенью прошлого года, оштрафован на 5000 рублей.

Водитель обжаловал приговор, но суд отклонил апелляцию, указав, что повреждение знака создало угрозу безопасности дорожного движения для других участников. Суд подчеркнул, что правила установки подобных знаков регламентированы, и их повреждение может привести к ДТП, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Штраф#Екатеринбург#Инцидент
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