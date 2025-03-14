5000 рублей заплатит житель Свердловской области за сбитый дорожный знак

Posted 14 марта, 07:59
Published 14 марта, 07:59
Modified 14 марта, 08:01
Updated 14 марта, 08:01
Водитель, повредивший дорожное ограждение и временный знак «Дорожные работы» осенью прошлого года, оштрафован на 5000 рублей.
Водитель обжаловал приговор, но суд отклонил апелляцию, указав, что повреждение знака создало угрозу безопасности дорожного движения для других участников. Суд подчеркнул, что правила установки подобных знаков регламентированы, и их повреждение может привести к ДТП, сообщает пресс-служба облсуда.