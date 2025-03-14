8 погибли, 50 травмировались: 34 ДТП произошло за 2 года на трассе из Тагила в Салду

Обращение в ГУ МВД России по Свердловской области направил тагильский общественник Никита Чапурин. Согласно ответу из ведомства, за период с 2022 по 2024 год на этой трассе произошло 34 аварии, в которых погибли восемь человек и еще 50 получили травмы.