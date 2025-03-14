8 погибли, 50 травмировались: 34 ДТП произошло за 2 года на трассе из Тагила в Салду

Posted 14 марта, 05:12
Published 14 марта, 05:12
Modified 14 марта, 05:14
Updated 14 марта, 05:14
Обращение в ГУ МВД России по Свердловской области направил тагильский общественник Никита Чапурин. Согласно ответу из ведомства, за период с 2022 по 2024 год на этой трассе произошло 34 аварии, в которых погибли восемь человек и еще 50 получили травмы.
При этом, в 23 случаях госавтоинспекторы выявили нарушения дорожных условий. По официальной статистике, в 2022 году неудовлетворительные условия на этой трассе привели к смерти пяти человек и травмированию 14 участников движения.
В 2023 году из-за НДУ получили увечья 13 человек, в 2024 году — 11. Кроме того, в прошлом году по этой причине скончался один человек.
Напомним, что три человека накануне травмировались в ДТП с грейдером на трассе из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду.