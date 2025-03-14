Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: есть пострадавший

Posted 14 марта, 07:21
Published 14 марта, 07:21
Modified 14 марта, 07:23
Updated 14 марта, 07:23
На 155-м километре автодороги под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадал один из ее участников. Мужчина находясь за рулем легкового автомобиля Citroen потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки Neoplan.
Согласно сообщениям пресс-службы ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадал 33-летний водитель легковушки. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Сотрудники медицинского учреждения провели необходимые процедуры, включая взятие анализа крови для определения состояния водителя в момент управления автомобилем.
Автобус, который оказался вовлеченным в инцидент, на момент столкновения был пустым, и пассажиры не пострадали. Тем не менее, его водитель также прошел обязательное освидетельствование на наличие алкоголя в крови, он оказался трезв.
Полиция выясняет причины потери контроля водителем Citroen над своим транспортным средством, а также оценивает влияние погодных условий и технического состояния дороги на произошедшее событие.
Ранее под Нижним Тагилом водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом.