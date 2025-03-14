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Posted 14 марта, 07:21

Published 14 марта, 07:21

Modified 14 марта, 07:23

Updated 14 марта, 07:23

ДТП с участием автобуса и легковушки произошло на трассе под Екатеринбургом

Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: есть пострадавший

14 марта 2025, 07:21
Фото: ГИБДД Свердловской области.

ДТП с участием автобуса и легковушки произошло на трассе под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом произошло ДТП. Водитель французской легковушки в какой-то момент не справился с управлением и оказался на встречке, где в этот момент ехал пассажирский автобус. В общественном транспорте в тот момент пассажиров не было, а вот водитель легковушки пострадал.

На 155-м километре автодороги под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадал один из ее участников. Мужчина находясь за рулем легкового автомобиля Citroen потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки Neoplan.

Согласно сообщениям пресс-службы ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадал 33-летний водитель легковушки. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Сотрудники медицинского учреждения провели необходимые процедуры, включая взятие анализа крови для определения состояния водителя в момент управления автомобилем.

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Автобус, который оказался вовлеченным в инцидент, на момент столкновения был пустым, и пассажиры не пострадали. Тем не менее, его водитель также прошел обязательное освидетельствование на наличие алкоголя в крови, он оказался трезв.

Полиция выясняет причины потери контроля водителем Citroen над своим транспортным средством, а также оценивает влияние погодных условий и технического состояния дороги на произошедшее событие.

Ранее под Нижним Тагилом водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу и столкнулся с газовозом.

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