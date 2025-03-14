Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: есть пострадавший

ДТП с участием автобуса и легковушки произошло на трассе под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом произошло ДТП. Водитель французской легковушки в какой-то момент не справился с управлением и оказался на встречке, где в этот момент ехал пассажирский автобус. В общественном транспорте в тот момент пассажиров не было, а вот водитель легковушки пострадал.