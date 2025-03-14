Боец из Каменска-Уральского героически погиб на СВО при выполнении боевой задачи

Posted 14 марта, 06:01
Published 14 марта, 06:01
Modified 14 марта, 06:03
Updated 14 марта, 06:03
Уроженец Каменского-Уральского до ухода в армию трудился в Екатеринбурге. После прохождения срочной службы решил отправиться на фронт, чтобы защищать Родину.
Орден Мужества молодой человек получил в 2023 году. Погиб свердловчанин в конце весны 2024 года.
Прощание с военнослужащим состоится 14 марта в полдень в храме Покрова Божией Матери.
В комментариях к посту неравнодушные жители выражают соболезнования родным и близким погибшего.
Светлая память. Тяжело видеть гибель таких молодых ребят. Соболезную родным, — пишет подписчик паблика «Инцидент Каменск-Уральский» ВКонтакте.
Вечная память войну! Совсем еще ведь юнец! Господи, как жаль родителей, — скорбит Алена Г.
Ранее в Каменке-Уральском простились с Вячеславом Ахметчиным, погибшем в зоне проведения спецоперации. На гражданке он часто бывал в командировках на Севере и очень любил своих родителей.