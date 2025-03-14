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Posted 14 марта, 06:01

Published 14 марта, 06:01

Modified 14 марта, 06:03

Updated 14 марта, 06:03

В Каменске-Уральском просятся с погибшим на СВО бойцом

Боец из Каменска-Уральского героически погиб на СВО при выполнении боевой задачи

14 марта 2025, 06:01
Фото: 1MI.

В Каменске-Уральском просятся с погибшим на СВО бойцом

14 марта 2025 года на Аллее Славы в Каменске-Уральском похоронят погибшего на СВО военнослужащего Дмитрия Православного.

Уроженец Каменского-Уральского до ухода в армию трудился в Екатеринбурге. После прохождения срочной службы решил отправиться на фронт, чтобы защищать Родину.

Орден Мужества молодой человек получил в 2023 году. Погиб свердловчанин в конце весны 2024 года.

Фото: Инцидент Каменск-Уральский ВКонтакте

Прощание с военнослужащим состоится 14 марта в полдень в храме Покрова Божией Матери.

В комментариях к посту неравнодушные жители выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Светлая память. Тяжело видеть гибель таких молодых ребят. Соболезную родным, — пишет подписчик паблика «Инцидент Каменск-Уральский» ВКонтакте.
Вечная память войну! Совсем еще ведь юнец! Господи, как жаль родителей, — скорбит Алена Г.

Ранее в Каменке-Уральском простились с Вячеславом Ахметчиным, погибшем в зоне проведения спецоперации. На гражданке он часто бывал в командировках на Севере и очень любил своих родителей.

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