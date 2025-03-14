До 4 лет тюрьмы грозит женщине, оставившей младенца на скамейке в Нижнем Тагиле

Posted 14 марта, 08:31
Published 14 марта, 08:31
Modified 14 марта, 08:33
Updated 14 марта, 08:33
Матери предъявили обвинение в попытке убийства своего новорожденного ребенка. Это 106 статья, тюремный срок по которой от 2 до 4 лет. До 5 мая женщина будет находиться под стражей.
На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу, однако сам факт ареста свидетельствует о серьезности обвинений. Дальнейшее расследование дела позволит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить степень вины обвиняемой.