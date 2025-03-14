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Posted 14 марта, 08:31

Published 14 марта, 08:31

Modified 14 марта, 08:33

Updated 14 марта, 08:33

В Нижнем Тагиле избрали меру пресечения матери брошенного младенца

До 4 лет тюрьмы грозит женщине, оставившей младенца на скамейке в Нижнем Тагиле

14 марта 2025, 08:31
Фото: Свердловский областной суд.

В Нижнем Тагиле избрали меру пресечения матери брошенного младенца

Ленинский районный суд Нижнего Тагила выбрал меру пресечения горе-матери, оставившей младенца на скамейке. Добрынина останется под стражей до 5 мая текущего года.

Матери предъявили обвинение в попытке убийства своего новорожденного ребенка. Это 106 статья, тюремный срок по которой от 2 до 4 лет. До 5 мая женщина будет находиться под стражей.

На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу, однако сам факт ареста свидетельствует о серьезности обвинений. Дальнейшее расследование дела позволит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить степень вины обвиняемой.

Инцидент произошел 4 марта текущего года на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, где прохожие обнаружили младенца, завернутого в одеяло, лежащим на скамейке. Малыш выжил и находится в медицинском учреждении. Врачи дают хорошие прогнозы.

Ранее знакомые Добрыниной, бросившей новорожденного умирать, рассказали о ее жизни.

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