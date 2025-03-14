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Posted 14 марта, 18:04

Published 14 марта, 18:04

Modified 14 марта, 18:04

Updated 14 марта, 18:04

«Домклик»: В Свердловской области доля первичного жилья в ипотеке достигла 72%

«Домклик»: В Свердловской области доля первичного жилья в ипотеке достигла 72%

14 марта 2025, 18:04
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» исследовал параметры распределения ипотеки Сбера на рынках первичного, вторичного жилья и ИЖС за февраль текущего года. В ходе исследования эксперты учитывали не количество выдач, а объем выданных средств, включая транши (последующие выдачи).

Начиная с января этого года расчет структуры ипотек производится по новой методике, пишет properm.ru.

В целом по России в структуре ипотеки в феврале этого года преобладают кредиты на новостройки — 70%, объем ипотечных сделок по которым достиг 88,7 млрд рублей (рост к предыдущему месяцу составил 79%). В последние месяцы 2024 года объем выдач ипотеки на первичку превышал 100 млрд рублей.

Эксперты «Домклик» заявляют, что доля кредитов на новостройки преобладает и остается на рекордно высоком уровне благодаря льготной ипотеке.

Среди регионов по спросу на новостройки лидируют Бурятия, Чувашия, Архангельская область, Хабаровский край и Приморье, где доля первичного жилья в общем объеме ипотек колеблется в пределах 82–88%. В Москве на сделки с новостройками приходится 80,4%, в Ростовской и Свердловской областях — 79,4% и 72,1% соответственно.

Что касается вторичного рынка жилья, в «Домклик» также отмечают оживление спроса в феврале 2025 года. В сравнении с январем объем выданного ипотечного кредитования вырос вдвое и достиг 31,8 млрд рублей.

Во втором же полугодии минувшего года объем выданных ипотек на вторичку был почти втрое больше и составлял порядка 85 млрд рублей в месяц. В последние месяцы доля вторичного жилья в ипотеку неуклонно снижалась, но в феврале произошел перелом тренда.

На рынке ИЖС по-прежнему наблюдается умеренный спрос на ипотечное кредитование, составивший всего 3,7 млрд рублей за февраль текущего года. Снижение к январю достигло 5%. В общем объеме ипотек доля индивидуального жилищного строительства составила всего 3%. Но в весенне-летний период специалисты ожидают повышения спроса на кредитование в сегменте ИЖС.

Известно, что в России вступил в силу федеральный закон об эскроу-счетах на рынке ИЖС, обеспечивающий покупателям безопасность сделок.

В целом, по данным Сбера, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование активизировался. В России в общей сложности было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале было зафиксировано еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.

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