«Домклик»: В Свердловской области доля первичного жилья в ипотеке достигла 72%

Posted 14 марта, 18:04
Published 14 марта, 18:04
Modified 14 марта, 18:04
Updated 14 марта, 18:04
Начиная с января этого года расчет структуры ипотек производится по новой методике, пишет properm.ru.
В целом по России в структуре ипотеки в феврале этого года преобладают кредиты на новостройки — 70%, объем ипотечных сделок по которым достиг 88,7 млрд рублей (рост к предыдущему месяцу составил 79%). В последние месяцы 2024 года объем выдач ипотеки на первичку превышал 100 млрд рублей.
Эксперты «Домклик» заявляют, что доля кредитов на новостройки преобладает и остается на рекордно высоком уровне благодаря льготной ипотеке.
Среди регионов по спросу на новостройки лидируют Бурятия, Чувашия, Архангельская область, Хабаровский край и Приморье, где доля первичного жилья в общем объеме ипотек колеблется в пределах 82–88%. В Москве на сделки с новостройками приходится 80,4%, в Ростовской и Свердловской областях — 79,4% и 72,1% соответственно.
Что касается вторичного рынка жилья, в «Домклик» также отмечают оживление спроса в феврале 2025 года. В сравнении с январем объем выданного ипотечного кредитования вырос вдвое и достиг 31,8 млрд рублей.
Во втором же полугодии минувшего года объем выданных ипотек на вторичку был почти втрое больше и составлял порядка 85 млрд рублей в месяц. В последние месяцы доля вторичного жилья в ипотеку неуклонно снижалась, но в феврале произошел перелом тренда.
На рынке ИЖС по-прежнему наблюдается умеренный спрос на ипотечное кредитование, составивший всего 3,7 млрд рублей за февраль текущего года. Снижение к январю достигло 5%. В общем объеме ипотек доля индивидуального жилищного строительства составила всего 3%. Но в весенне-летний период специалисты ожидают повышения спроса на кредитование в сегменте ИЖС.
Известно, что в России вступил в силу федеральный закон об эскроу-счетах на рынке ИЖС, обеспечивающий покупателям безопасность сделок.
В целом, по данным Сбера, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование активизировался. В России в общей сложности было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале было зафиксировано еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.