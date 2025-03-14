«Домклик»: В Свердловской области доля первичного жилья в ипотеке достигла 72%

В целом, по данным Сбера, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование активизировался. В России в общей сложности было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале было зафиксировано еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.