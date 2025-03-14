Екатеринбургские термальные источники оштрафуют на 250 тысяч рублей

По закону, использование чужой музыки без официального разрешения считается нарушением авторских прав. Поэтому каждое произведение, которое было проиграно на территории источников, автоматически стало поводом для предъявления претензий. Согласно подсчетам ВОИС, каждый случай несанкционированного воспроизведения музыки стоил правообладателям примерно 14,5 тысяч рублей. Однако учитывая, что компенсация выплачивается как авторам, так и владельцам фонограмм, итоговая стоимость одного нарушения возрастает до 29 тысяч рублей. Суммируя количество нарушений, сумма требований ВОИС достигла 246,5 тысяч рублей.