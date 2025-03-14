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Posted 14 марта, 10:06

Published 14 марта, 10:06

Modified 14 марта, 10:08

Updated 14 марта, 10:08

Екатеринбургские термальные источники оштрафуют на 250 тысяч рублей

Екатеринбургские термальные источники оштрафуют на 250 тысяч рублей

14 марта 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Управляющая компания, владеющая термальными источниками в Екатеринбурге, оказалась в центре судебного разбирательства после того, как выяснилось, что на ее территории исполнялись популярные музыкальные композиции без согласия правообладателей.

Иск против компании подала Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), требуя компенсацию за нарушения авторских прав. Эта организация выявила факт исполнения на территории комплексов группы песен известных мировых артистов без соответствующих договоренностей с правообладателями. Среди музыкальных произведений, ставших предметом спора, оказались треки от таких звезд, как Элтон Джон, Джанни Моранди, Бейонсе и Ленни Кравиц. Всего речь идёт о десяти популярных исполнителях.

По закону, использование чужой музыки без официального разрешения считается нарушением авторских прав. Поэтому каждое произведение, которое было проиграно на территории источников, автоматически стало поводом для предъявления претензий. Согласно подсчетам ВОИС, каждый случай несанкционированного воспроизведения музыки стоил правообладателям примерно 14,5 тысяч рублей. Однако учитывая, что компенсация выплачивается как авторам, так и владельцам фонограмм, итоговая стоимость одного нарушения возрастает до 29 тысяч рублей. Суммируя количество нарушений, сумма требований ВОИС достигла 246,5 тысяч рублей.

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Стоит отметить, что подобные дела уже далеко не первый раз возникают между организациями вроде ВОИС и местными предприятиями. Свердловская область часто оказывается в центре судебных разбирательств, связанных с авторским правом. Большинство дел рассматриваются в ускоренном режиме, и зачастую решения принимаются в пользу истцов-правообладателей.

В январе 2025 года фотограф из Асбеста смог отсудить с цветочного магазина из Екатеринбурга 36 тысяч рублей за использования его фотографии без согласования.

Фотограф в Асбесте отсудил у цветочного магазина 36 тысяч за нарушение авторских прав
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