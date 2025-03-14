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Posted 14 марта, 10:34

Published 14 марта, 10:34

Modified 14 марта, 10:36

Updated 14 марта, 10:36

Екатеринбургские врачи спасли пенсионера от рака и аневризмы

Екатеринбургские врачи спасли пенсионера от рака и аневризмы

14 марта 2025, 10:34
Фото: Минздрав Свердловской области.
Евгений Савельев, 77-летний житель Екатеринбурга, прошел рутинный медицинский осмотр, который неожиданно выявил две серьезные угрозы его жизни — запущенный рак почки и опасную аневризму аорты. Но благодаря профессионализму врачей местной больницы мужчина получил второй шанс на полноценную жизнь.

Медицинская история Евгения Савельева началась с планового обследования, которое вскрыло две опасные патологии: последнюю стадию рака почки и критическое состояние аорты, где образовалась аневризма. Эти диагнозы могли стать приговором, однако команда специалистов екатеринбургской областной клинической больницы №1 решила бороться за жизнь пенсионера.

Операция длилась четыре напряженных часа. Хирурги провели сложную процедуру удаления раковой опухоли, а затем приступили к замене пораженного участка аорты специальным протезом.

Успех вмешательства превзошел ожидания даже самих медиков. Спустя всего три дня Евгений был переведен из реанимации в общую палату, а еще через пять дней он смог покинуть больницу и отправиться домой.

Фото: Минздрав Свердловской области

Ранее врачи из Уральской столицы удалили женщине опухоль массой более 15 кг.

Врачи в Екатеринбурге удалили женщине опухоль массой больше 15 кг
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#Артем Карнаухов#Хирург#Операция#Врачи#Рак#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
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