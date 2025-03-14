Екатеринбургские врачи спасли пенсионера от рака и аневризмы

Posted 14 марта, 10:34
Published 14 марта, 10:34
Modified 14 марта, 10:36
Updated 14 марта, 10:36
Медицинская история Евгения Савельева началась с планового обследования, которое вскрыло две опасные патологии: последнюю стадию рака почки и критическое состояние аорты, где образовалась аневризма. Эти диагнозы могли стать приговором, однако команда специалистов екатеринбургской областной клинической больницы №1 решила бороться за жизнь пенсионера.
Операция длилась четыре напряженных часа. Хирурги провели сложную процедуру удаления раковой опухоли, а затем приступили к замене пораженного участка аорты специальным протезом.
Успех вмешательства превзошел ожидания даже самих медиков. Спустя всего три дня Евгений был переведен из реанимации в общую палату, а еще через пять дней он смог покинуть больницу и отправиться домой.