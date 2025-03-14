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Posted 14 марта, 07:35

Published 14 марта, 07:35

Modified 14 марта, 07:37

Updated 14 марта, 07:37

Житель Краснотурьинска получил 3 года исправительных работ за смертельное ДТП

Иномарка столкнулась с лесовозом на трассе в Свердловской области

14 марта 2025, 07:35
Фото: 1MI.

Житель Краснотурьинска получил 3 года исправительных работ за смертельное ДТП

В марте 2024 года на трассе Ивдель-Серов произошло столкновение Toyota Avensis с лесовозом, в результате которого погиб пассажир и пострадала женщина. Водитель получил 3 года принудительных работ и лишился прав на 2 года.

В марте прошлого года по трассе, соединяющей Ивдель и Серов, ехал Toyota Avensis с несколькими пассажирами. На той же полосе движения разворачивался лесовоз с прицепом. 51-летний шофер иномарки решил объехать большегруз. Оба водителя не проследили вовремя за безопасностью маневров, что привело к столкновению. Пассажир на переднем сиденье скончался, женщина, сидевшая сзади получила травмы, сообщает прокуратура Свердловской области.

Краснотурьинский суд присудил обвиняемому 3 года лишения свободы. Однако приговор был смягчен. Мужчина будет 3 года выполнять принудительные работы, а также с его зарплаты будет вычитываться 30%. Кроме того, у водителя заберут права на 2 года.

Ранее в Каменске-Уральском водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода, получил запрет на определенные действия.

8 погибли, 50 травмировались: 34 ДТП произошло за 2 года на трассе из Тагила в Салду
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