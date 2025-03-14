Иномарка столкнулась с лесовозом на трассе в Свердловской области

Posted 14 марта, 07:35
Published 14 марта, 07:35
Modified 14 марта, 07:37
Updated 14 марта, 07:37
В марте прошлого года по трассе, соединяющей Ивдель и Серов, ехал Toyota Avensis с несколькими пассажирами. На той же полосе движения разворачивался лесовоз с прицепом. 51-летний шофер иномарки решил объехать большегруз. Оба водителя не проследили вовремя за безопасностью маневров, что привело к столкновению. Пассажир на переднем сиденье скончался, женщина, сидевшая сзади получила травмы, сообщает прокуратура Свердловской области.
Краснотурьинский суд присудил обвиняемому 3 года лишения свободы. Однако приговор был смягчен. Мужчина будет 3 года выполнять принудительные работы, а также с его зарплаты будет вычитываться 30%. Кроме того, у водителя заберут права на 2 года.
Ранее в Каменске-Уральском водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода, получил запрет на определенные действия.