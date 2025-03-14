Иномарка столкнулась с лесовозом на трассе в Свердловской области

Краснотурьинский суд присудил обвиняемому 3 года лишения свободы. Однако приговор был смягчен. Мужчина будет 3 года выполнять принудительные работы, а также с его зарплаты будет вычитываться 30%. Кроме того, у водителя заберут права на 2 года.