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Posted 14 марта, 10:58

Published 14 марта, 10:58

Modified 14 марта, 11:00

Updated 14 марта, 11:00

Профессиональные прачки советуют стирать джинсы не чаще одного раза в месяц

Как правильно стирать джинсы: секреты долговечности любимого денима

14 марта 2025, 10:58
Фото: 1MI. Профессиональные прачки советуют стирать джинсы не чаще одного раза в месяц
Рубрика
Дом и сад
Джинсы — незаменимый элемент гардероба, который требует правильного ухода. Стильные и практичные, они служат долго при грамотной стирке.

Перед первой стиркой обязательно изучите ярлык с рекомендациями производителя. Особое внимание уделите температурному режиму. Для сохранения цвета выбирайте жидкие моющие средства без агрессивных отбеливателей.

При машинной стирке используйте температуру 30-40°C и деликатный режим. Важно выворачивать джинсы наизнанку и проверять карманы перед загрузкой.

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Я всегда замачиваю новые джинсы в воде с добавлением соли или уксуса — это помогает закрепить краску, — порекомендовала в беседе с dom.mail.ru Таслима Сиражева, эксперт прачечной на Урале.

Ручная стирка подходит для деликатных моделей. Используйте теплую воду и мягкое средство. Замочите джинсы на 15 минут, аккуратно потрите загрязненные места и тщательно прополощите.

Сушить джинсы лучше в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Глажка обычно не требуется, так как ткань быстро разглаживается в процессе носки. При необходимости используйте минимальную температуру утюга.

У 80% россиян в гардеробе есть хотя бы одна пара джинсов
У 80% россиян в гардеробе есть хотя бы одна пара джинсов. Фото: 1MI

Отдельно стоит отметить правила совместной стирки. Джинсы лучше стирать с одеждой похожего цвета и плотности. Избегайте соседства с деликатными тканями вроде шелка или кружева.

Правильный уход поможет сохранить внешний вид джинсов и продлит срок их службы. Следуя этим простым рекомендациям, вы надолго сохраните любимые джинсы в отличном состоянии. Эксперты также советуют не злоупотреблять частой стиркой — даже при ежедневной носке достаточно проводить ее раз в месяц.

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#Дарья Бобровицкая#Уход за одеждой#Температурный режим#Советы#Сушка#Моющее средство#Джинсы#Дом и сад#Деликатная стирка#Стирка#Россия#КЦ
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