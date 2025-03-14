Как правильно стирать джинсы: секреты долговечности любимого денима

Правильный уход поможет сохранить внешний вид джинсов и продлит срок их службы. Следуя этим простым рекомендациям, вы надолго сохраните любимые джинсы в отличном состоянии. Эксперты также советуют не злоупотреблять частой стиркой — даже при ежедневной носке достаточно проводить ее раз в месяц.