Как правильно стирать джинсы: секреты долговечности любимого денима

Posted 14 марта, 10:58
Published 14 марта, 10:58
Modified 14 марта, 11:00
Updated 14 марта, 11:00
Перед первой стиркой обязательно изучите ярлык с рекомендациями производителя. Особое внимание уделите температурному режиму. Для сохранения цвета выбирайте жидкие моющие средства без агрессивных отбеливателей.
При машинной стирке используйте температуру 30-40°C и деликатный режим. Важно выворачивать джинсы наизнанку и проверять карманы перед загрузкой.
Я всегда замачиваю новые джинсы в воде с добавлением соли или уксуса — это помогает закрепить краску, — порекомендовала в беседе с dom.mail.ru Таслима Сиражева, эксперт прачечной на Урале.
Ручная стирка подходит для деликатных моделей. Используйте теплую воду и мягкое средство. Замочите джинсы на 15 минут, аккуратно потрите загрязненные места и тщательно прополощите.
Сушить джинсы лучше в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Глажка обычно не требуется, так как ткань быстро разглаживается в процессе носки. При необходимости используйте минимальную температуру утюга.
Отдельно стоит отметить правила совместной стирки. Джинсы лучше стирать с одеждой похожего цвета и плотности. Избегайте соседства с деликатными тканями вроде шелка или кружева.
Правильный уход поможет сохранить внешний вид джинсов и продлит срок их службы. Следуя этим простым рекомендациям, вы надолго сохраните любимые джинсы в отличном состоянии. Эксперты также советуют не злоупотреблять частой стиркой — даже при ежедневной носке достаточно проводить ее раз в месяц.