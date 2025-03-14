Куриный фарш с сальмонеллой продавали в «Светофоре» в Екатеринбурге

Posted 14 марта, 13:51
Published 14 марта, 13:51
Modified 14 марта, 13:53
Updated 14 марта, 13:53
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в торговой сети были найдены и другие нарушения. Например, в мясных изделиях из свинины и говядины присутствовала курица, а в сливочном масле — жиры растительного происхождения.
Однако, за качество продуктов отвечают производители и поставщики, поэтому вины «Светофора» в нарушениях нет.
Напомним, что на Урале, как и по всей России, была закрыта часть магазинов торговой марки «Светофор». Специалисты в ходе проверки нашли множество нарушений в разных городах по всему региону. Ситуация находится на контроле прокуратуры.