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Posted 14 марта, 13:51

Published 14 марта, 13:51

Modified 14 марта, 13:53

Updated 14 марта, 13:53

Куриный фарш с сальмонеллой продавали в «Светофоре» в Екатеринбурге

Куриный фарш с сальмонеллой продавали в «Светофоре» в Екатеринбурге

14 марта 2025, 13:51
Фото: 1MI.
Опасный для здоровья куриный фарш при проверке нашли в магазине «Светофор» в Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора. В мясе были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, в торговой сети были найдены и другие нарушения. Например, в мясных изделиях из свинины и говядины присутствовала курица, а в сливочном масле — жиры растительного происхождения.

Однако, за качество продуктов отвечают производители и поставщики, поэтому вины «Светофора» в нарушениях нет.

Напомним, что на Урале, как и по всей России, была закрыта часть магазинов торговой марки «Светофор». Специалисты в ходе проверки нашли множество нарушений в разных городах по всему региону. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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#Евгения Сафина#Светофор#Продукты#18+#Общество#Свердловская область#Проверка#Екатеринбург#Сальмонеллез#Инфекция#Магазин#Происшествия
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