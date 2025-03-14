Мокрые пешеходы и слякоть: фоторепортаж TagilCity.ru о прелестях весны на Урале

Posted 14 марта, 11:27
Published 14 марта, 11:27
Modified 14 марта, 11:30
Updated 14 марта, 11:30
На улицах города местами через таящий снег проступает асфальт. Скапливающиеся на тротуарах и пешеходных переходах лужи все сложнее обходить.
Дорожники облегчают жителям в центре города путь: сгребают сугробы и максимально очищают дорогу.
В черте города сложно найти снег белого цвета — в основном фигурирует серый и даже черный. Хотя на нетронутых автомобилями территориях набережной и пруда вполне живописно даже в это время года. Согласны?
Проезжие части в воде — настоящая проблема для этого времени года. Вечно спешащие водители порой не замечают пешеходов. В социальных сетях редакция TagilCity.ru насчитала как минимум три случая, когда обрызгали пешеходов.
На моих глазах водитель не снизил скорость и окатил пару пенсионеров грязной водой. Мужчина неловко пытался помощь своей спутнице, но видно, что ему было тяжело. Неприятная ситуация. Неужели нельзя быть уважительнее к людям? — написал в соцсетях тагильчанин.
Сегодня автомобилист окатил маму с коляской. В том месте всегда весной собирается вода, и обычно скорость снижают. Ужасное отношение, — пишет тагильчанка Алина.
Облачная погода создает ощущение монохромности окружающего мира. Пожалуй, даже цвета на некоторых фото не нужны. Черно-белые дни в преддверии цветущего апреля.
Совсем скоро вместо серой слякоти будут сухие улицы. А пока обратите внимание на пенсионерку-нарушительницу, которая идет на «красный». Всем бы столько уверенности!