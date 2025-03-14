Мокрые пешеходы и слякоть: фоторепортаж TagilCity.ru о прелестях весны на Урале

Текущая неделя на Урале выдалась теплой — в дневное время градусник не опускается ниже нуля. Однако потепление, как водится из года в год, приносит массу дискомфорта: как для водителей, так и для пешеходов. TagilCity.ru прогулялся по таящему Нижнему Тагиле и сделал весенний фоторепортаж.

На улицах города местами через таящий снег проступает асфальт. Скапливающиеся на тротуарах и пешеходных переходах лужи все сложнее обходить. Фото: tagilcity.ru Дорожники облегчают жителям в центре города путь: сгребают сугробы и максимально очищают дорогу. Фото: tagilcity.ru В черте города сложно найти снег белого цвета — в основном фигурирует серый и даже черный. Хотя на нетронутых автомобилями территориях набережной и пруда вполне живописно даже в это время года. Согласны? Фото: tagilcity.ru Проезжие части в воде — настоящая проблема для этого времени года. Вечно спешащие водители порой не замечают пешеходов. В социальных сетях редакция TagilCity.ru насчитала как минимум три случая, когда обрызгали пешеходов. На моих глазах водитель не снизил скорость и окатил пару пенсионеров грязной водой. Мужчина неловко пытался помощь своей спутнице, но видно, что ему было тяжело. Неприятная ситуация. Неужели нельзя быть уважительнее к людям? — написал в соцсетях тагильчанин. Сегодня автомобилист окатил маму с коляской. В том месте всегда весной собирается вода, и обычно скорость снижают. Ужасное отношение, — пишет тагильчанка Алина. Фото: tagilcity.ru Фото: tagilcity.ru Облачная погода создает ощущение монохромности окружающего мира. Пожалуй, даже цвета на некоторых фото не нужны. Черно-белые дни в преддверии цветущего апреля. Фото: tagilcity.ru Фото: tagilcity.ru Совсем скоро вместо серой слякоти будут сухие улицы. А пока обратите внимание на пенсионерку-нарушительницу, которая идет на «красный». Всем бы столько уверенности! Фото: tagilcity.ru Читайте также: Крещенским купаниям быть! В Нижнем Тагиле будут действовать ограничительные меры Крещенские купания в Нижнем Тагиле. Репортаж с главной городской проруби В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог