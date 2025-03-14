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Posted 14 марта, 11:27

Published 14 марта, 11:27

Modified 14 марта, 11:30

Updated 14 марта, 11:30

Мокрые пешеходы и слякоть: фоторепортаж TagilCity.ru о прелестях весны на Урале

Мокрые пешеходы и слякоть: фоторепортаж TagilCity.ru о прелестях весны на Урале

14 марта 2025, 11:27
Фото: tagilcity.ru.
Текущая неделя на Урале выдалась теплой — в дневное время градусник не опускается ниже нуля. Однако потепление, как водится из года в год, приносит массу дискомфорта: как для водителей, так и для пешеходов. TagilCity.ru прогулялся по таящему Нижнему Тагиле и сделал весенний фоторепортаж.

На улицах города местами через таящий снег проступает асфальт. Скапливающиеся на тротуарах и пешеходных переходах лужи все сложнее обходить.

Фото: tagilcity.ru

Дорожники облегчают жителям в центре города путь: сгребают сугробы и максимально очищают дорогу.

Фото: tagilcity.ru

В черте города сложно найти снег белого цвета — в основном фигурирует серый и даже черный. Хотя на нетронутых автомобилями территориях набережной и пруда вполне живописно даже в это время года. Согласны?

Фото: tagilcity.ru

Проезжие части в воде — настоящая проблема для этого времени года. Вечно спешащие водители порой не замечают пешеходов. В социальных сетях редакция TagilCity.ru насчитала как минимум три случая, когда обрызгали пешеходов.

На моих глазах водитель не снизил скорость и окатил пару пенсионеров грязной водой. Мужчина неловко пытался помощь своей спутнице, но видно, что ему было тяжело. Неприятная ситуация. Неужели нельзя быть уважительнее к людям? — написал в соцсетях тагильчанин.
Сегодня автомобилист окатил маму с коляской. В том месте всегда весной собирается вода, и обычно скорость снижают. Ужасное отношение, — пишет тагильчанка Алина.
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

Облачная погода создает ощущение монохромности окружающего мира. Пожалуй, даже цвета на некоторых фото не нужны. Черно-белые дни в преддверии цветущего апреля.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

Совсем скоро вместо серой слякоти будут сухие улицы. А пока обратите внимание на пенсионерку-нарушительницу, которая идет на «красный». Всем бы столько уверенности!

Фото: tagilcity.ru
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