Мощная рассада превратит квартиру в джунгли — чудо сотворит одна простая подкормка

Сахар тоже играет важную роль. Он распадается в почве на глюкозу и фруктозу, которые служат строительным материалом для растений. Эти простые углеводы дают энергию, необходимую для фотосинтеза. Особенно это важно в условиях недостатка света, например, в пасмурные дни или ранней весной.