«Настоящая боль общества» или почему подростки становятся преступниками

Не менее значимо осознать, что даже если ребенок хорошо ведет себя дома и учится без нареканий, это не означает, что он готов к полной свободе. Необходимо развивать у него внутреннюю моральную опору и способность противостоять негативному влиянию окружающих. Сотрудничество с образовательными учреждениями и органами профилактики правонарушений может помочь в коррекции поведения подростка.