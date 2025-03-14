«Настоящая боль общества» или почему подростки становятся преступниками

Posted 14 марта, 10:41
Published 14 марта, 10:41
Modified 14 марта, 11:16
Updated 14 марта, 11:16
Причин высокой преступности среди подростков действительно очень много. При этом для выявления истинных мотивов нарушения закона каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.
Подростковая преступность — это сложное явление, которое может быть вызвано множеством различных факторов. В период этом возрасте ребенок находится на этапе перехода от детства к взрослой жизни, и в этом процессе он часто недостаточно осведомлен о социальных нормах и последствиях своих действий. Многие из них еще не понимают, какие проступки недопустимы и какое наказание последует за ними, — рассказала психолог, социальный педагог Татьяна Пушкова.
Каждый эксперт выдвигает свои версии и обстоятельства, побуждающие к совершению проступков. Например, психологи выделяют среди главных стремление к острым ощущениям, желание повеселиться, незнание законов, недостаточное воспитание со стороны родителей или старших родственников и негативное влияние окружения.
Подростки склонны действовать импульсивно, эмоционально и стремятся к свободе, что иногда приводит их к рискованным поступкам без критической оценки возможных последствий. Одним из ключевых факторов, влияющих на подростковую преступность, является стиль воспитания родителей. То, как родители общаются с детьми до подросткового возраста, играет важную роль в формировании их моральных ориентиров. Бывают случаи, когда родители поощряют находчивость в ситуациях, связанных с нарушением правил (к примеру, когда ребенок замечает, что продавец не следит за товаром и может что-то взять), могут сигнализировать о том, что такое поведение считается приемлемым, — пояснила эксперт по работе с детьми.
Инспекторы ПДН и сотрудники правоохранительных органов больше склоняются к недостатку информационно-просветительской работы с детьми. Среди них отсутствие профилактических и общественных работ со школьниками, низкий уровень воспитательной работы и системы безопасности в учебных заведениях, мягкое наказание за преступления.
В большинстве своем причинами противоправных действий среди несовершеннолетних являются неустроенность в социальной сфере, отсутствие контроля за поведением подростка по причине ненадлежащего исполнения должностных инструкций, низкий уровень занятости, а также морали, правосознания и ориентиров в жизни. Помимо этого, влияют пристрастие к алкоголю, курению и воспитание в неблагополучных условиях, — заявлял ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Юрист Константин Кудряшов: «Согласно Уголовному кодексу, несовершеннолетними являются лица от 14 до 17 лет включительно. Однако смягчение наказания может применяться к гражданам до 20 лет. Подростки, которые совершили преступления, не относящиеся к категории тяжких, на практике чаще получают принудительные меры воспитательного воздействия. Как итог — поругали и отпустили».
Зачастую родители не выполняют свои угрозы и не обсуждают с детьми последствия их поступков. Когда отец или мать говорят: «Если ты получишь двойку, ты не пойдешь гулять», а в итоге отпускает ребенка на улицу, это создает у детей ощущение, что за проступками не последует должного наказания.
Важно, чтобы родители формировали у детей понимание причинно-следственных связей и последствий своих действий. Кроме того, стоит учитывать, что многие родители по разным причинам могут не уделять достаточно внимания воспитанию детей. Работа, болезни и другие факторы могут оставить ребенка предоставленным самому себе. В таких случаях подросток может попасть под влияние сверстников. Некоторые компании могут оказывать положительное влияние на ребенка, но есть и те, которые склоняют к дурным поступкам, — прокомментировала ситуацию специалист.
Не менее значимо осознать, что даже если ребенок хорошо ведет себя дома и учится без нареканий, это не означает, что он готов к полной свободе. Необходимо развивать у него внутреннюю моральную опору и способность противостоять негативному влиянию окружающих. Сотрудничество с образовательными учреждениями и органами профилактики правонарушений может помочь в коррекции поведения подростка.
Не нужно бояться обращения за помощью к психологам и другим специалистам, чтобы решать возникающие проблемы вовремя, пока ребенок все еще находится под влиянием семьи. В целом, воспитание подростка требует комплексного подхода: понимания его характера, влияния окружения и активного участия родителей в его жизни. Это позволит сформировать у ребенка правильные моральные ориентиры и поможет избежать негативных последствий в будущем, — считает Татьяна Пушкова.
Одно из основных направлений работы сотрудников полиции — предупреждение противоправных действий. Отмечается также, что в муниципальном округе проживает большое число граждан, лишенных родительских прав. Так, по приказу начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, за каждым несовершеннолетним, по каким-либо причинам попавшим в поле зрения надзорных органов, закреплен конкретный сотрудник.
Для решения таких задач есть специализированные службы — ПДН. Во многих школах работают выпускники нашего департамента, мы тесно работаем мы и с управлением образования. Проводим встречи, разъяснительные работы, доводим до наших детишек, что хорошо, а что плохо. При выявлении любой деформации, стараемся принимать меры. Сотрудники полиции проводят с несовершеннолетними индивидуально-профилактические работы, посещают их дома, привлекают к спортивным мероприятиям. Мы видим проблемы и занимаемся ими, — сообщил в ходе доклада начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Один из ключевых факторов, влияющих на преступность в России, — увеличение числа сирот. Ежегодно эти цифры вырастают более чем на 100 тысяч. Большая часть из них намеренно брошена родителями или изъята из семей, не выполняющих свои обязанности. Другое, не менее важное обстоятельство — социально-экономическая обстановка в стране.
Сейчас не так-то легко найти хорошую и стабильную работу. Чтобы совершить значимые покупки, приходится брать займы в банках. Процентная ставка значительно выросла, поэтому ежемесячный платеж, во многих случаях, будет съедать приличную часть доходов. Родители работаю, чтобы погасить задолженность быстрее, а дети тем временем предоставлены сами себе. Помимо этого, подростки редко гуляют, проводят много времени в виртуальной жизни, не имеют верных друзей и самостоятельно складывают впечатление о жизни, порой очень ошибочное, — заключила юрист Анна Ваулина.
Несмотря на то, что, согласно статистике, преступлений среди подростков с каждым годом становится меньше, поменялась структура таких явлений.
Преступления становятся все более сложными. Также среди неблагополучных подростков стали чаще встречаться девушки. К сожалению, возраст совершающих правонарушения стал снижаться, теперь нередко используется термин — детская преступность, — констатировала клинический психолог Дарья Серебрякова.
В России создана рабочая группа, которая занимается разработкой методов по борьбе с несовершеннолетними нарушителями.
Существующая система профилактики подростковых преступлений не меняет модель поведения человека. К слову, если он думает, что воровство — это норма, то продолжить так думать и дальше, — считает глава Комитета по молодежной политике РФ Артем Метелев.
Среди предложений для реализации — наставничество не только сотрудниками полиции, но и волонтерами. Еще две инициативы — запрет на подражательство и «романтизацию» преступников и проработка вопроса по борьбе с травлей и буллингом.