Неправильный мед: как цыгане обманывают покупателей с помощью одуванчиков

Важно понимать, что проблема поддельного меда существует не только в Башкирии и не зависит от национальности продавцов. Фальсификат можно встретить в любом регионе и где угодно: на рынке, в магазине или у дороги. По данным эксперта, даже известный липовый мед часто оказывается подделкой. При этом внешне и по вкусовым характеристикам он практически не отличается от натурального продукта, что делает проверку еще сложнее.