tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 13:03

Published 14 марта, 13:03

Modified 14 марта, 13:05

Updated 14 марта, 13:05

Купить «правильный» мед можно только у зарекомендовавших себя производителей

Неправильный мед: как цыгане обманывают покупателей с помощью одуванчиков

14 марта 2025, 13:03
Фото: Изображение Midjourney. Купить «правильный» мед можно только у зарекомендовавших себя производителей
Рубрика
Еда и напитки
Мед с придорожных лотков может оказаться искусной подделкой, даже если он выглядит и пахнет как настоящий. Цыгане в Башкирии научились создавать фальшивый продукт, используя одуванчики, сахар и всего 5% натурального меда. Есть ли шанс распознать фальшивку?

Покупка меда на обочине дороги часто оборачивается разочарованием. Особенно хитроумные способы подделки используют придорожные торговцы-цыгане в Башкирии. Один из местных пасечников в беседе с блогером, автором канала «Стеклянная сказка» раскрыл секрет изготовления фальшивого продукта, который практически невозможно отличить от настоящего.

Сливочное масло или дешевая подделка с «пальмой»: как отличить в домашних условиях
Узнать подробнее

Основным ингредиентом поддельного меда становятся обычные одуванчики. Цветки растения собирают в лесах и на полянах, после чего настаивают на воде. Полученный настой процеживают через марлю и варят с добавлением сахара и небольшого количества натурального меда.

Итоговый продукт внешне и по консистенции очень похож на настоящий башкирский мед. Он даже засахаривается так же, как оригинальный продукт пчеловодства, и имеет характерный медовый аромат. Обычные тесты на натуральность здесь бесполезны.

Разоблачить подделку можно только в лабораторных условиях, — отмечает пасечник.

По его словам, существует один-единственный и очень простой способ проверки. Если посмотреть на мед на просвет, в нем будут заметны мелкие частицы пыльцы, которых не бывает в натуральном продукте.

Отличить натуральный мед от подделки можно, разглядев его на просвет. В поддельном меде будут частицы пыльцы
Отличить натуральный мед от подделки можно, разглядев его на просвет. В поддельном меде будут частицы пыльцы. Фото: Изображение Midjourney

Важно понимать, что проблема поддельного меда существует не только в Башкирии и не зависит от национальности продавцов. Фальсификат можно встретить в любом регионе и где угодно: на рынке, в магазине или у дороги. По данным эксперта, даже известный липовый мед часто оказывается подделкой. При этом внешне и по вкусовым характеристикам он практически не отличается от натурального продукта, что делает проверку еще сложнее.

Чтобы обезопасить себя от покупки поддельного меда, стоит запомнить основные признаки качественного продукта. Натуральный мед должен иметь однородную структуру без посторонних включений, характерный аромат и вкус, соответствующий заявленному сорту. При малейших сомнениях лучше отказаться от покупки или провести дополнительную проверку в лаборатории.

К сожалению, даже соблюдение всех этих правил не дает стопроцентной гарантии. Поэтому самым надежным способом остается покупка меда напрямую у производителя, чья репутация подтверждена годами работы и положительными отзывами покупателей.

Ранее эксперты Роскачества назвали худшие марки куриного филе.

Сколько краба в крабовых палочках: Роскачество раскрыло секреты «морского деликатеса»
Узнать подробнее
Читайте также:
Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазинеСделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачкамиЭтот сыр даже для мышеловки не годится: бренды, которые забраковало Роскачество
#Дарья Бобровицкая#Фальсификат#Еда и напитки#Качество#Покупка#Подделка#Одуванчики#Мед#Цыгане#Россия#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика