Неправильный мед: как цыгане обманывают покупателей с помощью одуванчиков

Posted 14 марта, 13:03
Published 14 марта, 13:03
Modified 14 марта, 13:05
Updated 14 марта, 13:05
Покупка меда на обочине дороги часто оборачивается разочарованием. Особенно хитроумные способы подделки используют придорожные торговцы-цыгане в Башкирии. Один из местных пасечников в беседе с блогером, автором канала «Стеклянная сказка» раскрыл секрет изготовления фальшивого продукта, который практически невозможно отличить от настоящего.
Основным ингредиентом поддельного меда становятся обычные одуванчики. Цветки растения собирают в лесах и на полянах, после чего настаивают на воде. Полученный настой процеживают через марлю и варят с добавлением сахара и небольшого количества натурального меда.
Итоговый продукт внешне и по консистенции очень похож на настоящий башкирский мед. Он даже засахаривается так же, как оригинальный продукт пчеловодства, и имеет характерный медовый аромат. Обычные тесты на натуральность здесь бесполезны.
Разоблачить подделку можно только в лабораторных условиях, — отмечает пасечник.
По его словам, существует один-единственный и очень простой способ проверки. Если посмотреть на мед на просвет, в нем будут заметны мелкие частицы пыльцы, которых не бывает в натуральном продукте.
Важно понимать, что проблема поддельного меда существует не только в Башкирии и не зависит от национальности продавцов. Фальсификат можно встретить в любом регионе и где угодно: на рынке, в магазине или у дороги. По данным эксперта, даже известный липовый мед часто оказывается подделкой. При этом внешне и по вкусовым характеристикам он практически не отличается от натурального продукта, что делает проверку еще сложнее.
Чтобы обезопасить себя от покупки поддельного меда, стоит запомнить основные признаки качественного продукта. Натуральный мед должен иметь однородную структуру без посторонних включений, характерный аромат и вкус, соответствующий заявленному сорту. При малейших сомнениях лучше отказаться от покупки или провести дополнительную проверку в лаборатории.
К сожалению, даже соблюдение всех этих правил не дает стопроцентной гарантии. Поэтому самым надежным способом остается покупка меда напрямую у производителя, чья репутация подтверждена годами работы и положительными отзывами покупателей.