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Posted 14 марта, 14:13

Published 14 марта, 14:13

Modified 14 марта, 14:15

Updated 14 марта, 14:15

Огурцы любят тепло и очень плохо переносят пикировку

Никогда не делайте это с рассадой огурцов: 5 важных «нельзя»

14 марта 2025, 14:13
Фото: 1MI. Огурцы любят тепло и очень плохо переносят пикировку
Рубрика
Дом и сад
Огурцы — любимцы многих огородников, но они требуют особого подхода. Неправильный уход может свести на нет все ваши усилия. Мы собрали пять главных ошибок, которые нельзя допускать при выращивании рассады.

Первое «нельзя» касается подготовки семян. Их ни в коем случае нельзя подвергать промораживанию. Для пчелоопыляемых сортов это чревато появлением большого количества мужских цветков, которые не дают плодов.

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Второе «нельзя»: не стоит держать семена слишком долго в воде, ожидая длинных ростков.

Сажать семена в подготовленные горшочки лучше во время раскрытия семенной створки и появления маленького белого корешка. Для того чтобы подготовленные семена дали хорошие всходы, заглублять их в землю нужно на 1,5-2 см. После горшочки с семенами надо укутать пленкой и держать в тепле. Убрать пленку нужно только после появления всходов, — пишет блогер, автор канала «Рукоделкино».

Третье «нельзя»: температурный режим играет ключевую роль. Если температура в помещении опустится ниже 20 градусов тепла, рассада начнет вытягиваться, а стебли станут тонкими и слабыми. Поддержание комфортной температуры — обязательное условие для здорового роста.

Четвертое «нельзя»: еще один важный момент — пикировка. Огурцы категорически не переносят пересадку с одного места на другое. Их нужно сразу высаживать в отдельные емкости объемом 250–300 мл. Это позволит корням развиваться свободно и без стресса.

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Пятое «нельзя»: последнее, но не менее важное правило — правильное время для высадки рассады в грунт. Оптимальный момент наступает, когда у растений появляется 3–4 листочка, но еще нет бутонов. Слишком ранняя или поздняя пересадка может травмировать растения и снизить урожайность.

Эти простые, но важные правила помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду огурцов. Уделите внимание каждому этапу ухода, и ваш огород порадует щедрым урожаем. Как отмечает садовод, даже небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям, поэтому лучше заранее изучить все тонкости процесса.

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#Дарья Бобровицкая#Рассада#Выращивание#Ошибки#Температурный режим#Урожай#Огурцы#Грунт#Дом и сад#Пикировка#Россия#КЦ
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