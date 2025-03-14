Никогда не делайте это с рассадой огурцов: 5 важных «нельзя»

Пятое «нельзя»: последнее, но не менее важное правило — правильное время для высадки рассады в грунт. Оптимальный момент наступает, когда у растений появляется 3–4 листочка, но еще нет бутонов. Слишком ранняя или поздняя пересадка может травмировать растения и снизить урожайность.