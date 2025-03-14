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Posted 14 марта, 16:02

Published 14 марта, 16:02

Modified 14 марта, 16:04

Updated 14 марта, 16:04

В Новоуральске депутата планируют лишить мандата из-за неявок

Никто не видел полгода: в Новоуральске депутата планируют лишить мандата из-за неявок

14 марта 2025, 16:02
Фото: Изображение Midjourney.

В Новоуральске депутата планируют лишить мандата из-за неявок

В Новоуральске местная дума может отправить в отставку депутата Ирену Ислентьеву, которая полгода игнорировала заседания представительного органа. Решение будет принято 26 марта, а пока депутату предстоит объяснить причины своего длительного отсутствия.

В Новоуральске разгорается конфликт вокруг депутата городской думы Ирены Ислентьевой, чье место в представительном органе власти оказалось под угрозой. Причиной стали серьезные претензии к ее работе: за последние шесть месяцев она не появилась ни на одном заседании думы, пишет «Уральский меридиан».

По данным пресс-службой администрации муниципалитета, 14 марта 2025 года депутатам было предложено направить официальный запрос Ислентьевой с требованием объяснить причины систематических неявок. Ответ от депутата ожидается до 20 марта. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании думы, назначенном на 26 марта.

Анализ работы новоуральских депутатов за 2024 год показал, что Ирена Ислентьева присутствовала лишь на 35% заседаний, а с сентября 2024 года по февраль 2025 года вообще не появлялась на рабочем месте.

По данным СМИ, между Ислентьевой и администрацией Новоуральска уже давно наблюдается напряженность. Депутат контролирует несколько управляющих компаний, включая УЖК «Новоуральская», которые обслуживают значительную часть жилого фонда города. Однако жители неоднократно жаловались на низкое качество услуг, предоставляемых этими компаниями. В ответ мэрия поддержала создание альтернативной УК, куда начали переводить дома.

Ранее стало известно, что от занимаемой должности был освобожден высокопоставленный сотрудник Минэнерго, который уже год находится под следствием по делу о взятке.

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