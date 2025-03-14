Никто не видел полгода: в Новоуральске депутата планируют лишить мандата из-за неявок

В Новоуральске разгорается конфликт вокруг депутата городской думы Ирены Ислентьевой, чье место в представительном органе власти оказалось под угрозой. Причиной стали серьезные претензии к ее работе: за последние шесть месяцев она не появилась ни на одном заседании думы, пишет «Уральский меридиан».