Охранное телевидение за 16,6 млн установят в здании администрации Нижнего Тагила

Также в администрации специалисты установят электромагнитные замки и скоростные проходы. В здание через турникет смогут войти только те, у кого есть карты. Система предполагает возможность выдачи «гостевых» карт. Выход будет осуществляться с помощью кнопки. В случае пожара в здании пройдет автоматическая разблокировка преграждающих устройств, выяснила редакция TagilCity.ru.