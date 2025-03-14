Охранное телевидение за 16,6 млн установят в здании администрации Нижнего Тагила

Posted 14 марта, 12:18
Published 14 марта, 12:18
Modified 14 марта, 12:20
Updated 14 марта, 12:20
Контрактом установлены следующие даты выполнения работ: с 17 апреля по 15 июня 2025 года.
Система охранного телевидения на основе IP видеокамер нужна для сбора, хранения и просмотра информации о происшествиях на объекте. Для этого в администрации установят и телекоммуникационные шкафы. Цифровое изображение с камер будет выводиться на мониторы охраны. Размер видеоархива позволит хранить информацию в течение 30 суток.
Также в администрации специалисты установят электромагнитные замки и скоростные проходы. В здание через турникет смогут войти только те, у кого есть карты. Система предполагает возможность выдачи «гостевых» карт. Выход будет осуществляться с помощью кнопки. В случае пожара в здании пройдет автоматическая разблокировка преграждающих устройств, выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 марта 2025 года.