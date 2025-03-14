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Posted 14 марта, 12:18

Published 14 марта, 12:18

Modified 14 марта, 12:20

Updated 14 марта, 12:20

16,6 млн направят на усиление охраны здания администрации Нижнего Тагила

Охранное телевидение за 16,6 млн установят в здании администрации Нижнего Тагила

14 марта 2025, 12:18
Фото: 1MI.

16,6 млн направят на усиление охраны здания администрации Нижнего Тагила

16,6 миллиона выделено на усиление безопасности администрации Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1А. Там установят охранное телевидение и систему контроля управления доступом в здание.

Контрактом установлены следующие даты выполнения работ: с 17 апреля по 15 июня 2025 года.

Система охранного телевидения на основе IP видеокамер нужна для сбора, хранения и просмотра информации о происшествиях на объекте. Для этого в администрации установят и телекоммуникационные шкафы. Цифровое изображение с камер будет выводиться на мониторы охраны. Размер видеоархива позволит хранить информацию в течение 30 суток.

Также в администрации специалисты установят электромагнитные замки и скоростные проходы. В здание через турникет смогут войти только те, у кого есть карты. Система предполагает возможность выдачи «гостевых» карт. Выход будет осуществляться с помощью кнопки. В случае пожара в здании пройдет автоматическая разблокировка преграждающих устройств, выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 марта 2025 года.

Напомним, что на охрану библиотек в Нижнем Тагиле было выделено 10 миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Екатеринбург
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