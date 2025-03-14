Пиво против слизней: как спасти растения в вашем саду за копейки

Posted 14 марта, 09:37
Published 14 марта, 09:37
Modified 14 марта, 09:39
Updated 14 марта, 09:39
Слизни — это ночные вредители, которые особенно активны в прохладную и влажную погоду. Они часто прячутся под мульчей, листьями или другими тенистыми местами. Если вы заметили скользкие следы, поврежденные листья или испорченные цветы, самое время действовать.
Один из самых популярных методов борьбы со слизнями — это использование ловушки с пивом. Дело не в алкоголе, а в дрожжах и солодовом аромате, который привлекает этих существ. Слизни чувствуют запах благодаря нижней паре усиков, где находятся органы обоняния. Привлеченные ароматом, они заползают в ловушку, чтобы «попировать», и либо тонут, либо умирают от воздействия алкоголя.
Чтобы сделать такую ловушку, вам понадобятся всего несколько материалов: старые баночки из-под йогурта или творога глубиной не менее 12-15 см и самое дешевое пиво, которое вы сможете найти. Вкопайте контейнеры в землю так, чтобы их край был на пару сантиметров выше уровня почвы — это предотвратит случайное попадание полезных насекомых. Наполните емкость пивом примерно на 8 см и добавьте немного сухих дрожжей для усиления эффекта.
Ловушка будет эффективной в течение 2–3 дней, после чего пиво потеряет свой аромат. Не забудьте регулярно опустошать и перезаправлять ловушки. Если слизни продолжают появляться, переместите ловушки ближе к очагам их активности», — советует Энди Уилкокс, садовод с 30-летним стажем, эксперт журнала Better Homes and Gardens.
Для дополнительной защиты можно сделать крышку для ловушки. Она защитит приманку от дождя и любопытных животных, а также не даст слизням уползти.
Метод с пивом не только экономичен, но и экологичен. Вы избавитесь от слизней, не прибегая к химическим средствам, и сохраните красоту вашего сада.