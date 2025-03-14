Пиво против слизней: как спасти растения в вашем саду за копейки

Чтобы сделать такую ловушку, вам понадобятся всего несколько материалов: старые баночки из-под йогурта или творога глубиной не менее 12-15 см и самое дешевое пиво, которое вы сможете найти. Вкопайте контейнеры в землю так, чтобы их край был на пару сантиметров выше уровня почвы — это предотвратит случайное попадание полезных насекомых. Наполните емкость пивом примерно на 8 см и добавьте немного сухих дрожжей для усиления эффекта.