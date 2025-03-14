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Posted 14 марта, 09:37

Published 14 марта, 09:37

Modified 14 марта, 09:39

Updated 14 марта, 09:39

Слизней манит запах пива, особенно в сочетании с дрожжами

Пиво против слизней: как спасти растения в вашем саду за копейки

14 марта 2025, 09:37
Фото: Изображение от wirestock на Freepik. Слизней манит запах пива, особенно в сочетании с дрожжами
Рубрика
Дом и сад
Слизни способны превратить ваш идеальный сад в поле битвы, оставляя после себя дыры в листьях и уничтоженные цветы. Рассказываем, как создать эффективную ловушку для вредителей, которая защитит ваши растения и сохранит урожай.

Слизни — это ночные вредители, которые особенно активны в прохладную и влажную погоду. Они часто прячутся под мульчей, листьями или другими тенистыми местами. Если вы заметили скользкие следы, поврежденные листья или испорченные цветы, самое время действовать.

Один из самых популярных методов борьбы со слизнями — это использование ловушки с пивом. Дело не в алкоголе, а в дрожжах и солодовом аромате, который привлекает этих существ. Слизни чувствуют запах благодаря нижней паре усиков, где находятся органы обоняния. Привлеченные ароматом, они заползают в ловушку, чтобы «попировать», и либо тонут, либо умирают от воздействия алкоголя.

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Чтобы сделать такую ловушку, вам понадобятся всего несколько материалов: старые баночки из-под йогурта или творога глубиной не менее 12-15 см и самое дешевое пиво, которое вы сможете найти. Вкопайте контейнеры в землю так, чтобы их край был на пару сантиметров выше уровня почвы — это предотвратит случайное попадание полезных насекомых. Наполните емкость пивом примерно на 8 см и добавьте немного сухих дрожжей для усиления эффекта.

Ловушка будет эффективной в течение 2–3 дней, после чего пиво потеряет свой аромат. Не забудьте регулярно опустошать и перезаправлять ловушки. Если слизни продолжают появляться, переместите ловушки ближе к очагам их активности», — советует Энди Уилкокс, садовод с 30-летним стажем, эксперт журнала Better Homes and Gardens.
В качестве ловушки подойдет любая емкость, в том числе и пустая пивная банка
В качестве ловушки подойдет любая емкость, в том числе и пустая пивная банка. Фото: Изображение от freepik

Для дополнительной защиты можно сделать крышку для ловушки. Она защитит приманку от дождя и любопытных животных, а также не даст слизням уползти.

Метод с пивом не только экономичен, но и экологичен. Вы избавитесь от слизней, не прибегая к химическим средствам, и сохраните красоту вашего сада.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от слизней с помощью диатомита.

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#Дарья Бобровицкая#Ловушка#Дрожжи#Пиво#Вредители#Защита растений#Слизни#Дом и сад#Советы садовода#Россия#КЦ
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