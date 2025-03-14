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Posted 14 марта, 17:06

Published 14 марта, 17:06

Modified 14 марта, 17:08

Updated 14 марта, 17:08

Подростковая преступность, мать-кукушка, золотые пары и сильный ветер

Подростковая преступность, мать-кукушка, золотые пары и сильный ветер

14 марта 2025, 17:06
Фото: Изображение Midjourney.
TagilCity.ru искал ответ на вопрос об истоках подростковой преступности и о способах борьбы с ней. Бросившей сына на скамейке женщине грозит реальный срок. В здании горадминистрации установят охранное телевидение. Прожившие в браке 50 лет тагильчане получили награды. Синоптики обещают сильный ветер.

Подростковый возраст часто сопровождается не только стремлением к новым открытиям, но и желанием бросить вызов себе и окружающему миру. Эксперты в интервью TagilCity.ru объяснили, где искать истоки подростковой преступности, почему каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа.

«Настоящая боль общества» или почему подростки становятся преступниками
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под арест мать, оставившую новорожденного ребенка на скамейке, до 5 мая. Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ, предусматривающей наказание за попытку убийства младенца. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

До 4 лет тюрьмы грозит женщине, оставившей младенца на скамейке в Нижнем Тагиле
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На усиление безопасности здания администрации Нижнего Тагила выделено 16,6 млн рублей. Средства пойдут на установку системы видеонаблюдения с IP-камерами, турникетов и электромагнитных замков, а работы планируется завершить к лету 2025 года. Видеоархив сможет хранить записи в течение месяца, а доступ в здание будет разрешен только по картам.

Охранное телевидение за 16,6 млн установят в здании администрации Нижнего Тагила
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В Ленинском ЗАГСе Нижнего Тагила чествовали шесть семейных пар, отметивших золотой юбилей совместной жизни. Супругов наградили памятным знаком «Совет да любовь», учрежденным в Свердловской области 15 лет назад как символ крепких отношений и верности. Мероприятие проходит ежегодно и подчеркивает важность семейных ценностей.

Золотые пары Нижнего Тагила получили награду за крепкий брак
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15 марта в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждают синоптики. МЧС рекомендует избегать прогулок рядом с рекламными щитами, стенами домов и другими потенциально опасными объектами. Автовладельцам стоит воздержаться от парковки машин под деревьями и непрочными конструкциями.

В Свердловской области ожидается ветреная погода
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