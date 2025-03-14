Подростковая преступность, мать-кукушка, золотые пары и сильный ветер

Подростковый возраст часто сопровождается не только стремлением к новым открытиям, но и желанием бросить вызов себе и окружающему миру. Эксперты в интервью TagilCity.ru объяснили, где искать истоки подростковой преступности, почему каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа.