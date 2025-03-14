Подростковая преступность, мать-кукушка, золотые пары и сильный ветер

Posted 14 марта, 17:06
Published 14 марта, 17:06
Modified 14 марта, 17:08
Updated 14 марта, 17:08
Подростковый возраст часто сопровождается не только стремлением к новым открытиям, но и желанием бросить вызов себе и окружающему миру. Эксперты в интервью TagilCity.ru объяснили, где искать истоки подростковой преступности, почему каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под арест мать, оставившую новорожденного ребенка на скамейке, до 5 мая. Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ, предусматривающей наказание за попытку убийства младенца. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
На усиление безопасности здания администрации Нижнего Тагила выделено 16,6 млн рублей. Средства пойдут на установку системы видеонаблюдения с IP-камерами, турникетов и электромагнитных замков, а работы планируется завершить к лету 2025 года. Видеоархив сможет хранить записи в течение месяца, а доступ в здание будет разрешен только по картам.
В Ленинском ЗАГСе Нижнего Тагила чествовали шесть семейных пар, отметивших золотой юбилей совместной жизни. Супругов наградили памятным знаком «Совет да любовь», учрежденным в Свердловской области 15 лет назад как символ крепких отношений и верности. Мероприятие проходит ежегодно и подчеркивает важность семейных ценностей.
15 марта в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждают синоптики. МЧС рекомендует избегать прогулок рядом с рекламными щитами, стенами домов и другими потенциально опасными объектами. Автовладельцам стоит воздержаться от парковки машин под деревьями и непрочными конструкциями.