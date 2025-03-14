Смекалистые хозяйки надевают пакет на веник: способ, о котором шептались соседки

Во время уборки просто пройдитесь веником по полу, как обычно. Пакет будет собирать мусор, не давая ему разлетаться, и удерживать его на поверхности. Когда пакет покроется грязью и пылью, снимите его, выбросьте мусор в ведро и замените новым.