Смекалистые хозяйки надевают пакет на веник: способ, о котором шептались соседки

Posted 14 марта, 10:17
Published 14 марта, 10:17
Modified 14 марта, 10:19
Updated 14 марта, 10:19
Поддержание чистоты в доме — задача, которая требует времени и сил. Особенно трудно собрать мелкий мусор, который так и норовит разлететься по полу. Можно, конечно, включить пылесос или использовать влажную тряпку. А можно поступить гораздо проще и надеть пакет на веник.
Вставьте веник в пакет так, чтобы щетина была полностью закрыта, и закрепите его на ручке с помощью резинки. Теперь ваш инструмент готов к работе.
Во время уборки просто пройдитесь веником по полу, как обычно. Пакет будет собирать мусор, не давая ему разлетаться, и удерживать его на поверхности. Когда пакет покроется грязью и пылью, снимите его, выбросьте мусор в ведро и замените новым.
Преимущества метода очевидны.
Это экономит ваше время, так как вам не нужно постоянно наклоняться и подбирать мусор с пола.
Это экономит вашу энергию, так как вам не нужно таскать тяжелый пылесос или мокрую тряпку.
Это экономит ваш деньги, так как вам не нужно покупать дорогие моющие средства или сменные насадки для пылесоса.
Это экологично, так как вам не нужно использовать электричество или воду для уборки, — пишет автор дзен-канала «Блог экономки».
Этот простой лайфхак особенно полезен для тех, кто ценит быстрые и практичные решения. Он подходит для любых типов полов — от деревянных до кафельных — и может использоваться как в квартире, так и в частном доме.
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