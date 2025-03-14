tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 10:17

Published 14 марта, 10:17

Modified 14 марта, 10:19

Updated 14 марта, 10:19

Обычно к венику липнет много мусора, который к тому же разлетается по комнате

Смекалистые хозяйки надевают пакет на веник: способ, о котором шептались соседки

14 марта 2025, 10:17
Фото: 1MI. Обычно к венику липнет много мусора, который к тому же разлетается по комнате
Рубрика
Дом и сад
Каждая хозяйка знает, как утомительно бороться с мелким мусором — волосами, крошками и пылью. Хорошо, что есть способ сделать уборку быстрее, эффективнее и даже экологичнее. Этот необычный метод, о котором я узнала от соседки, теперь доступен и вам.

Поддержание чистоты в доме — задача, которая требует времени и сил. Особенно трудно собрать мелкий мусор, который так и норовит разлететься по полу. Можно, конечно, включить пылесос или использовать влажную тряпку. А можно поступить гораздо проще и надеть пакет на веник.

Вставьте веник в пакет так, чтобы щетина была полностью закрыта, и закрепите его на ручке с помощью резинки. Теперь ваш инструмент готов к работе.

Только убрались, а в квартире дышать нечем: как победить запах затхлости и грязи
Узнать подробнее

Во время уборки просто пройдитесь веником по полу, как обычно. Пакет будет собирать мусор, не давая ему разлетаться, и удерживать его на поверхности. Когда пакет покроется грязью и пылью, снимите его, выбросьте мусор в ведро и замените новым.

Преимущества метода очевидны.

  • Это экономит ваше время, так как вам не нужно постоянно наклоняться и подбирать мусор с пола.
  • Это экономит вашу энергию, так как вам не нужно таскать тяжелый пылесос или мокрую тряпку.
  • Это экономит ваш деньги, так как вам не нужно покупать дорогие моющие средства или сменные насадки для пылесоса.
  • Это экологично, так как вам не нужно использовать электричество или воду для уборки, — пишет автор дзен-канала «Блог экономки».

Этот простой лайфхак особенно полезен для тех, кто ценит быстрые и практичные решения. Он подходит для любых типов полов — от деревянных до кафельных — и может использоваться как в квартире, так и в частном доме.

Ранее опытные хозяйки назвали шесть секретных мест в доме, где забывают убираться даже заядлые чистюли.

Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут
Узнать подробнее
Читайте также:
Провалитесь в сон, едва коснувшись подушки: в марте уберите эти вещи из спальниБелоснежное белье бывает не только в рекламе: 13 способов добиться идеальной чистотыКак навести чистоту в доме и не устать: эти лайфхаки максимально упростят уборку
#Дарья Бобровицкая#Уборка#Пакет#Веник#Дом и сад#Лайфхак#Мусор#Чистота#Россия#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика