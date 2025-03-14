Старый номер телефона уральца стал причиной кредитных проблем

Posted 14 марта, 04:56
Published 14 марта, 04:56
Modified 14 марта, 04:58
Updated 14 марта, 04:58
Весной 2022 года Максим принял решение отказаться от услуг своего оператора связи МТС, заменив старую SIM-карту на новую, принадлежащую другому провайдеру. Казалось бы, стандартная процедура, которую ежедневно совершают тысячи россиян. Однако, спустя два года, события приняли неожиданный поворот.
Осенью 2024 года мужчине внезапно заблокировали счет в банке. В поисках причины блокировки он обнаружил, что его фамилия фигурирует в деле о кредите, который он сам никогда не брал. Согласно документам, займ на сумму 10 тысяч рублей был получен ещё в декабре 2023 года, инициатором оказалась микрокредитная организация МФК Webbankir.
Как выяснилось, мошенники использовали личные данные Максима, включая ФИО, дату рождения и его старый номер телефона. В качестве подтверждения операции было использовано SMS-сообщение, направленное на этот же телефонный номер. Несмотря на то, что он давно не использовался самим уральцем, злоумышленникам удалось пройти процедуру идентификации.
Деньги по кредиту были переведены на неизвестную банковскую карту, зарегистрированную на другое лицо. По запросу Максима компания МТС подтвердила, что с весны 2023 года его бывший номер принадлежал другим людям, причем сменилось сразу несколько владельцев.
Несмотря на обращение в банк и предоставление всех доказательств своей невиновности, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Судебные органы запросили у МТС информацию о новых держателях номера, но это не привело к решению проблемы. Долг продолжали требовать с Максима.
Ранее в Богдановиче суд аннулировал кредит, который пенсионер взял по указке мошенников, признав, что мужчина не осознавал своих действий.