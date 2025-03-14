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Posted 14 марта, 04:56

Published 14 марта, 04:56

Modified 14 марта, 04:58

Updated 14 марта, 04:58

Старый номер телефона уральца стал причиной кредитных проблем

Старый номер телефона уральца стал причиной кредитных проблем

14 марта 2025, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржец Максим стал жертвой мошенничества из-за своего старого номера телефона. Незаметно для него он оказался в руках злоумышленников, которые оформили на его имя кредит. В результате мужчина столкнулся с блокировкой счета и требованиями вернуть долг, который взял кто-то другой.

Весной 2022 года Максим принял решение отказаться от услуг своего оператора связи МТС, заменив старую SIM-карту на новую, принадлежащую другому провайдеру. Казалось бы, стандартная процедура, которую ежедневно совершают тысячи россиян. Однако, спустя два года, события приняли неожиданный поворот.

Осенью 2024 года мужчине внезапно заблокировали счет в банке. В поисках причины блокировки он обнаружил, что его фамилия фигурирует в деле о кредите, который он сам никогда не брал. Согласно документам, займ на сумму 10 тысяч рублей был получен ещё в декабре 2023 года, инициатором оказалась микрокредитная организация МФК Webbankir.

Как выяснилось, мошенники использовали личные данные Максима, включая ФИО, дату рождения и его старый номер телефона. В качестве подтверждения операции было использовано SMS-сообщение, направленное на этот же телефонный номер. Несмотря на то, что он давно не использовался самим уральцем, злоумышленникам удалось пройти процедуру идентификации.

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Деньги по кредиту были переведены на неизвестную банковскую карту, зарегистрированную на другое лицо. По запросу Максима компания МТС подтвердила, что с весны 2023 года его бывший номер принадлежал другим людям, причем сменилось сразу несколько владельцев.

Несмотря на обращение в банк и предоставление всех доказательств своей невиновности, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Судебные органы запросили у МТС информацию о новых держателях номера, но это не привело к решению проблемы. Долг продолжали требовать с Максима.

Ранее в Богдановиче суд аннулировал кредит, который пенсионер взял по указке мошенников, признав, что мужчина не осознавал своих действий.

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