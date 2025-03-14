Старый номер телефона уральца стал причиной кредитных проблем

Осенью 2024 года мужчине внезапно заблокировали счет в банке. В поисках причины блокировки он обнаружил, что его фамилия фигурирует в деле о кредите, который он сам никогда не брал. Согласно документам, займ на сумму 10 тысяч рублей был получен ещё в декабре 2023 года, инициатором оказалась микрокредитная организация МФК Webbankir.