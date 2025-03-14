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Posted 14 марта, 15:37

Published 14 марта, 15:37

Modified 14 марта, 15:39

Updated 14 марта, 15:39

Столб спас жизнь двум пешеходам в момент ДТП в Нижнем Тагиле

Столб спас жизнь двум пешеходам в момент ДТП в Нижнем Тагиле

14 марта 2025, 15:37
Фото: Общественное движение «Тагил без ям».
На перекрестке улиц Красноармейской и Серова в Нижнем Тагиле произошла авария между Toyota и Lifan, в которой пострадали только автомобили. Пешеходы избежали травм благодаря столбам.

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Красноармейская и Серова произошло ДТП, которое зафиксировала городская камера видеонаблюдения. 51-летняя водительница Toyota не уступила дорогу 40-летнему мужчине, управляющем китайским автомобилем марки Lifan. В результате инцидента никто не пострадал, кроме транспортных средств. У обеих машин серьезные повреждения. Инцидент произошел в момент, когда светофоры на перекрестке были отключены, сообщает общественное движение «Тагил без ям».

В момент столкновения яна «островке безопасности» стояло два пешехода. Lifan с большой скоростью после удара летел прямо в сторону тагильчан. Однако судьбу двух пешеходов решили столбы, которые стали преградой. Этот случай еще раз напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дорогах.

Видео: Общественное движение «Тагил без ям».

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