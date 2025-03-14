Столб спас жизнь двум пешеходам в момент ДТП в Нижнем Тагиле

В момент столкновения яна «островке безопасности» стояло два пешехода. Lifan с большой скоростью после удара летел прямо в сторону тагильчан. Однако судьбу двух пешеходов решили столбы, которые стали преградой. Этот случай еще раз напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности на дорогах.