Тестирование для соцконтракта на МСП. РФ успешно выполнили свыше 168 тыс. россиян

Posted 14 марта, 14:31
Published 14 марта, 14:31
Modified 14 марта, 14:31
Updated 14 марта, 14:31
Тестирование является обязательным с начала минувшего года. С этого момента общее число участников достигло почти 175 тыс. человек, из которых 128,4 тыс. граждан запустили или развили собственное дело при помощи средств социального контракта.
По словам первого замминистра труда и соцзащиты России Ольги Баталиной, с момента запуска программы социальных контрактов на открытие и развитие бизнеса и на развитие личных подсобных хозяйств направили 113,3 млрд рублей, из них 36,4 млрд рублей — с начала прошлого года. Социальный контракт за время существования программы помог запустить свое дело порядка 470 тысячам человек. Об этом пишет newsnn.ru.
Баталина рассказала, что средства соцконтракта можно инвестировать в аренду объекта недвижимости для бизнеса, приобретение оборудования и расходных материалов, а также в продвижение товаров и услуг на маркетплейсах. Уточняется, что участники программы обязаны соблюдать условия предоставления средств бюджета, в частности своевременно представлять отчетность об их целевом использовании.
Срок действия социального контракта определяется его типом. Например, договор на открытие собственного бизнеса заключается на период до 12 месяцев.
Обязательное тестирование для оформления социального контракта можно пройти на цифровой платформе МСП.РФ Корпорации МСП. Благодаря ему можно определить уровень бизнес-компетенций заявителя и их соответствие минимальным требованиям для получения финансирования из госбюджета. Кандидаты, успешно прошедшие данный этап, переходят к следующим стадиям процесса оформления соцконтракта.
По заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, с начала минувшего года тестирование прошли более 168,5 тыс. граждан. Благодаря цифровой платформе МСП.РФ можно реализовывать и пилотировать множество федеральных программ, в числе которых тестирование с целью заключения соцконтракта. Бюджетное финансирование позволяет россиянам запускать свой бизнес, открывать для себя новые сферы деятельности и улучшать качество жизни.
«Для тех, кто не сдал тест, путь к открытию собственного бизнеса не закрывается, так как заявитель может пройти бесплатное обучение, в том числе за счет государства», — подытожил глава КМСП.
Помимо подтверждения необходимых компетенций, все претендующие на социальный контракт должны подтвердить жизнеспособность своей бизнес-идеи. Для этого нужно составить бизнес-план и представить его в региональный орган соцзащиты или разработать бизнес-план вместе с сотрудниками этого органа.