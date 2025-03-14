Тестирование для соцконтракта на МСП. РФ успешно выполнили свыше 168 тыс. россиян

По словам первого замминистра труда и соцзащиты России Ольги Баталиной, с момента запуска программы социальных контрактов на открытие и развитие бизнеса и на развитие личных подсобных хозяйств направили 113,3 млрд рублей, из них 36,4 млрд рублей — с начала прошлого года. Социальный контракт за время существования программы помог запустить свое дело порядка 470 тысячам человек. Об этом пишет newsnn.ru.