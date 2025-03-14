Торжество в честь работников бытового обслуживания прошло в Екатеринбурге

14 марта 2025 года в Екатеринбурге прошел торжественный вечер, посвященный Дню работников бытового обслуживания. Мероприятие собрало ветеранов, молодых специалистов и представителей отрасли, чтобы отметить их значимость в жизни общества.

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