Торжество в честь работников бытового обслуживания прошло в Екатеринбурге

Posted 14 марта, 12:30
Published 14 марта, 12:30
Modified 14 марта, 17:19
Updated 14 марта, 17:19
В рамках праздника были представлены инновационные решения и награждены лучшие сотрудники. В мероприятии, организованнлм министерством агропромышленного комплекса, приняла участие начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырва.
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова высказалась о значимости бытовых услуг в улучшении качества жизни каждого гражданина.
Завершающим аккордом стал праздничный концерт. После концерта участники продолжили общение в неформальной обстановке.
Ранее в Невьянске с профессиональным праздником стоматологов поздравил глава городского округа Александр Берчук.