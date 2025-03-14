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Posted 14 марта, 12:30

Published 14 марта, 12:30

Modified 14 марта, 17:19

Updated 14 марта, 17:19

Торжество в честь работников бытового обслуживания прошло в Екатеринбурге

Торжество в честь работников бытового обслуживания прошло в Екатеринбурге

14 марта 2025, 12:30
Фото: Промышленность и предпринимательство Н. Тагила.
14 марта 2025 года в Екатеринбурге прошел торжественный вечер, посвященный Дню работников бытового обслуживания. Мероприятие собрало ветеранов, молодых специалистов и представителей отрасли, чтобы отметить их значимость в жизни общества.

В рамках праздника были представлены инновационные решения и награждены лучшие сотрудники. В мероприятии, организованнлм министерством агропромышленного комплекса, приняла участие начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырва.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова высказалась о значимости бытовых услуг в улучшении качества жизни каждого гражданина.

Завершающим аккордом стал праздничный концерт. После концерта участники продолжили общение в неформальной обстановке.

Фото: Промышленность и предпринимательство Н. Тагила

Ранее в Невьянске с профессиональным праздником стоматологов поздравил глава городского округа Александр Берчук.

В Невьянске стоматологов поздравили с профессиональным праздником
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