Уральский полицейский уехал в больницу с инсультом прямо из кабинета начальника

Posted 14 марта, 16:30
Published 14 марта, 16:30
Modified 14 марта, 16:32
Updated 14 марта, 16:32
Инцидент случился 12 марта, прямо в здании управления, пишет URA.RU.
По неофициальным данным, разговор между Волощуком и Бондарем вышел эмоциональным. Во время беседы Бондарю внезапно стало плохо: он потерял сознание, у него перестали действовать рука и нога. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, пострадавшего вынесли из кабинета на носилках.
Глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что сотруднику действительно стало нехорошо во время рабочего совещания. Он подчеркнул, что окружающие отреагировали оперативно и вызвали врачей. Состояние Бондаря начало улучшаться уже на следующий день. Горелых отметил, что лично общался с Бондарем 13 марта и тот заверил его, что идет на поправку.
Руководство ведомства также проявило внимание к состоянию своего подчиненного: начальник областного главка Александр Мешков лично навестил подчиненного в медучреждении. Горелых заявил, что попытки домыслить произошедшее в негативном ключе не имеют под собой оснований.
Павел Бондарь — опытный сотрудник, который служит в органах правопорядка более 30 лет. Его послужной список включает участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
В Новоуральске депутаты гордумы планируют лишить мандата коллегу, которая не появлялась на заседаниях полгода.