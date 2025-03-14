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Posted 14 марта, 16:30

Published 14 марта, 16:30

Modified 14 марта, 16:32

Updated 14 марта, 16:32

В Екатеринбурге у полицейского после спора с начальником случился инсульт

Уральский полицейский уехал в больницу с инсультом прямо из кабинета начальника

14 марта 2025, 16:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге у полицейского после спора с начальником случился инсульт

Высокопоставленный сотрудник свердловского ГУ МВД Павел Бондарь был госпитализирован с инсультом после совещания с начальником управления Сергеем Волощуком.

Инцидент случился 12 марта, прямо в здании управления, пишет URA.RU.

По неофициальным данным, разговор между Волощуком и Бондарем вышел эмоциональным. Во время беседы Бондарю внезапно стало плохо: он потерял сознание, у него перестали действовать рука и нога. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, пострадавшего вынесли из кабинета на носилках.

Глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что сотруднику действительно стало нехорошо во время рабочего совещания. Он подчеркнул, что окружающие отреагировали оперативно и вызвали врачей. Состояние Бондаря начало улучшаться уже на следующий день. Горелых отметил, что лично общался с Бондарем 13 марта и тот заверил его, что идет на поправку.

Руководство ведомства также проявило внимание к состоянию своего подчиненного: начальник областного главка Александр Мешков лично навестил подчиненного в медучреждении. Горелых заявил, что попытки домыслить произошедшее в негативном ключе не имеют под собой оснований.

Павел Бондарь — опытный сотрудник, который служит в органах правопорядка более 30 лет. Его послужной список включает участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

В Новоуральске депутаты гордумы планируют лишить мандата коллегу, которая не появлялась на заседаниях полгода.

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#Дарья Бобровицкая#Валерий Горелых#Скорая помощь#Конфликт#Полицейский#Инсульт#Общество#МВД#Екатеринбург
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