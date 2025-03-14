Уральский полицейский уехал в больницу с инсультом прямо из кабинета начальника

Глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что сотруднику действительно стало нехорошо во время рабочего совещания. Он подчеркнул, что окружающие отреагировали оперативно и вызвали врачей. Состояние Бондаря начало улучшаться уже на следующий день. Горелых отметил, что лично общался с Бондарем 13 марта и тот заверил его, что идет на поправку.