В Каменске-Уральском водителю автобуса выбрали меру пресечения за смертельное ДТП

Районный суд отказался держать под стражей водителя. Сейчас мужчина обвиняется по 264 статье за нарушение ПДД, из-за которого пешеход получил смертельные травмы. По закону он может получить до 3 лет тюремного срока. Как сообщает Свердловский областной суд, нарушителю запретили определенные действия, но постановление еще не вступило в законную силу.