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Posted 14 марта, 06:02

Published 14 марта, 06:02

Modified 14 марта, 07:00

Updated 14 марта, 07:00

В Каменске-Уральском водителю автобуса выбрали меру пресечения за смертельное ДТП

В Каменске-Уральском водителю автобуса выбрали меру пресечения за смертельное ДТП

14 марта 2025, 06:02
Фото: Свердловский областной суд.
В Каменске-Уральском мужчина, управлявший автобусом, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд решил ограничить возможность управления транспортом.

Прошел суд по инциденту, случившемуся 11 марта в Каменске-Уральском. Водитель городского автобуса сбил насмерть пешехода, идущего по тротуару. Под колеса общественного транспорта попало и еще несколько человек.

Районный суд отказался держать под стражей водителя. Сейчас мужчина обвиняется по 264 статье за нарушение ПДД, из-за которого пешеход получил смертельные травмы. По закону он может получить до 3 лет тюремного срока. Как сообщает Свердловский областной суд, нарушителю запретили определенные действия, но постановление еще не вступило в законную силу.

После смертельного ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело
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