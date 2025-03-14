В Каменске-Уральском водителю автобуса выбрали меру пресечения за смертельное ДТП

Posted 14 марта, 06:02
Published 14 марта, 06:02
Modified 14 марта, 07:00
Updated 14 марта, 07:00
Прошел суд по инциденту, случившемуся 11 марта в Каменске-Уральском. Водитель городского автобуса сбил насмерть пешехода, идущего по тротуару. Под колеса общественного транспорта попало и еще несколько человек.
Районный суд отказался держать под стражей водителя. Сейчас мужчина обвиняется по 264 статье за нарушение ПДД, из-за которого пешеход получил смертельные травмы. По закону он может получить до 3 лет тюремного срока. Как сообщает Свердловский областной суд, нарушителю запретили определенные действия, но постановление еще не вступило в законную силу.