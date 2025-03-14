В Каменске-Уральском задержан мужчина с наркотиками

Подозрительного мужчину силовики заметили в лесопарке на улице Набережной. Его задержали и провели досмотр. При нем был пакетик с порошком. Исследование содержимого показало, что в его составе есть N-метилэфедрон. Масса содержимого составляла 1,19 грамма.