В Каменске-Уральском задержан мужчина с наркотиками

Posted 14 марта, 06:39
Published 14 марта, 06:39
Modified 14 марта, 06:41
Updated 14 марта, 06:41
Подозрительного мужчину силовики заметили в лесопарке на улице Набережной. Его задержали и провели досмотр. При нем был пакетик с порошком. Исследование содержимого показало, что в его составе есть N-метилэфедрон. Масса содержимого составляла 1,19 грамма.
По словам задержанного мужчины, наркотик он использовал для личного употребления. Известно, что он ранее уже был судим. На него завели уголовное дело, сообщает Телеграм-канал «Дно Исети».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков.