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Posted 14 марта, 06:39

Published 14 марта, 06:39

Modified 14 марта, 06:41

Updated 14 марта, 06:41

В Каменске-Уральском задержан мужчина с наркотиками

В Каменске-Уральском задержан мужчина с наркотиками

14 марта 2025, 06:39
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском в лесу поймали местного жителя с N-метилэфедроном.

Подозрительного мужчину силовики заметили в лесопарке на улице Набережной. Его задержали и провели досмотр. При нем был пакетик с порошком. Исследование содержимого показало, что в его составе есть N-метилэфедрон. Масса содержимого составляла 1,19 грамма.

По словам задержанного мужчины, наркотик он использовал для личного употребления. Известно, что он ранее уже был судим. На него завели уголовное дело, сообщает Телеграм-канал «Дно Исети».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
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