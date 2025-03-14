В Кольцово таможенники задержали жительницу Кургана с редкими кораллами из Дубая

Posted 14 марта, 09:33
Published 14 марта, 09:33
Modified 14 марта, 09:35
Updated 14 марта, 09:35
В Екатеринбурге в аэропорту сотрудники таможенной службы обнаружили у одной из пассажирок большое количество редких кораллов. Жительница Кургана пыталась вывезти их из Дубая. Все они находятся на грани исчезновения.
Женщина нашла их на пляже в количестве 124 единицы. Выяснилось, что она не знала о правилах транспортировки подобных вещей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В результате, из-за отсутствия разрешения на перевозку данного вида багажа, все кораллы изъяли. Экспертиза подтвердила их уникальность. На пассажирку составили административный протокол.