tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 09:33

Published 14 марта, 09:33

Modified 14 марта, 09:35

Updated 14 марта, 09:35

В Кольцово таможенники задержали жительницу Кургана с редкими кораллами из Дубая

В Кольцово таможенники задержали жительницу Кургана с редкими кораллами из Дубая

14 марта 2025, 09:33
Фото: 1MI.
В аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажирки, летевшей из Дубая, уникальные кораллы.

В Екатеринбурге в аэропорту сотрудники таможенной службы обнаружили у одной из пассажирок большое количество редких кораллов. Жительница Кургана пыталась вывезти их из Дубая. Все они находятся на грани исчезновения.

Женщина нашла их на пляже в количестве 124 единицы. Выяснилось, что она не знала о правилах транспортировки подобных вещей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В результате, из-за отсутствия разрешения на перевозку данного вида багажа, все кораллы изъяли. Экспертиза подтвердила их уникальность. На пассажирку составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что сотруднику таможни из Екатеринбурга изменено основание для увольнения.

На таможне Екатеринбурга нашли открытки с нацистами
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика