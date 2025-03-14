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Posted 14 марта, 15:02

Published 14 марта, 15:02

Modified 14 марта, 15:04

Updated 14 марта, 15:04

В Нижнем Тагиле задержали журналиста за экстремистскую деятельность

В Нижнем Тагиле главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на 14 суток

14 марта 2025, 15:02
Фото: EAH.

В Нижнем Тагиле задержали журналиста за экстремистскую деятельность

Ленинский районный суд Нижнего Тагила взял под стражу на 14 суток главного редактора «Вечерних ведомостей». Причиной стала публикация в социальных сетях с фотографией лидера «Штаба Навального» 5-летней давности.

По решению Ленинского райсуда Нижнего Тагила главред ИА «Вечерние ведомости» Владислав Постников попал под арест на 14 дней за экстремистскую символику. Причиной взятия под стражу стали записи в социальных сетях, опубликованные около 5 лет назад. На прикрепленных фотографиях изображался лидер «Штаба Навального», который в данный момент является экстремистским. Кроме того, были кадры с митинга партии «лимоновцев», признанной террористической на территории Российской Федерации, сообщает EAH.

По мнению самого задержанного данное задержание лишь предтеча к последующему уголовному делу. Главный редактор просил судью дать время на удаление публикаций. Также молодого человека смущает отсутствие даты на скриншотах тех самых фотографий и записей. Помимо прочего тагильчанин считает, что все эти действия совершаются с целью препятствования его журналисткой деятельности.

Ранее в Екатеринбурге задержали видеоблогера-журналиста за экстремистский контент.

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