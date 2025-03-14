В Нижнем Тагиле главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на 14 суток

По решению Ленинского райсуда Нижнего Тагила главред ИА «Вечерние ведомости» Владислав Постников попал под арест на 14 дней за экстремистскую символику. Причиной взятия под стражу стали записи в социальных сетях, опубликованные около 5 лет назад. На прикрепленных фотографиях изображался лидер «Штаба Навального», который в данный момент является экстремистским. Кроме того, были кадры с митинга партии «лимоновцев», признанной террористической на территории Российской Федерации, сообщает EAH.