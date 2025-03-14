В Нижнем Тагиле главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на 14 суток

Posted 14 марта, 15:02
Published 14 марта, 15:02
Modified 14 марта, 15:04
Updated 14 марта, 15:04
По решению Ленинского райсуда Нижнего Тагила главред ИА «Вечерние ведомости» Владислав Постников попал под арест на 14 дней за экстремистскую символику. Причиной взятия под стражу стали записи в социальных сетях, опубликованные около 5 лет назад. На прикрепленных фотографиях изображался лидер «Штаба Навального», который в данный момент является экстремистским. Кроме того, были кадры с митинга партии «лимоновцев», признанной террористической на территории Российской Федерации, сообщает EAH.
По мнению самого задержанного данное задержание лишь предтеча к последующему уголовному делу. Главный редактор просил судью дать время на удаление публикаций. Также молодого человека смущает отсутствие даты на скриншотах тех самых фотографий и записей. Помимо прочего тагильчанин считает, что все эти действия совершаются с целью препятствования его журналисткой деятельности.