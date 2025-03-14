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Posted 14 марта, 19:37

Published 14 марта, 19:37

Modified 14 марта, 19:38

Updated 14 марта, 19:38

В Telegram вышли все 12 эпизодов первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT

14 марта 2025, 19:37
Заключительный 12-й эпизод stories-сериала «Мэр Скуфанов» показали 14 марта. Проект стартовал 3 марта на фоне резонансных выборов в городе Березовском Свердловской области, когда мэром избрали кандидата-спойлера Юлию Маслакову, которая отказалась от должности, оспорила результаты в суде и исчезла.

Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов решил лично посетить Березовский, чтобы разобраться в происходящем. За время своего визита он успел пообщаться с чиновниками и простыми гражданами, в итоге заявив о готовности самому возглавить город. Скуфанов исследовал изнутри проблемы небольшого городка, побывал в шахте, районной газете и городской бане, чтобы узнать чаяния здешнего народа. Теперь блогер покинул город и ждет решения суда о перевыборах, но не исключает, что может и вернуться, если на то будет воля местных жителей.

Сам Петр Скуфанов обращает внимание, что проект является первым stories-сериалом в Telegram в нашей стране: «Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити».

Блогер заявил, что идея проекта родилась сама: на фоне громких новостей о Березовском решено было влиться в эту неоднозначную и уникальную ситуацию, чтобы увидеть ее изнутри и понять, что же на самом деле хотят горожане. Петр считает, что проект получился комичным, добрым и увлекательным.

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов назвал сериал «Мэр Скуфанов» попыткой изнутри изучить резонансные события вокруг выборов в Березовском и донести до широкой аудитории реальное отношение к власти со стороны местного населения, которое имеет свои проблемы. Денис Арапов не обещает, что проект продлят на второй сезон, подчеркивая, что решение будет принято только после перевыборов и в зависимости от политической ситуации в области. Однако он уверен, что если Скуфанов все же будет вовлечен в предвыборную гонку, то точно не в качестве спойлера.


Открыть для себя грани нового жанра и посмотреть stories-сериал «Мэр Скуфанов» можно в Telegram-канале SHOT: https://t.me/shot_shot/78045.

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