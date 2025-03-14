В Telegram вышли все 12 эпизодов первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов назвал сериал «Мэр Скуфанов» попыткой изнутри изучить резонансные события вокруг выборов в Березовском и донести до широкой аудитории реальное отношение к власти со стороны местного населения, которое имеет свои проблемы. Денис Арапов не обещает, что проект продлят на второй сезон, подчеркивая, что решение будет принято только после перевыборов и в зависимости от политической ситуации в области. Однако он уверен, что если Скуфанов все же будет вовлечен в предвыборную гонку, то точно не в качестве спойлера.