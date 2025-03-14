В Telegram вышли все 12 эпизодов первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT

Posted 14 марта, 19:37
Published 14 марта, 19:37
Modified 14 марта, 19:38
Updated 14 марта, 19:38
Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов решил лично посетить Березовский, чтобы разобраться в происходящем. За время своего визита он успел пообщаться с чиновниками и простыми гражданами, в итоге заявив о готовности самому возглавить город. Скуфанов исследовал изнутри проблемы небольшого городка, побывал в шахте, районной газете и городской бане, чтобы узнать чаяния здешнего народа. Теперь блогер покинул город и ждет решения суда о перевыборах, но не исключает, что может и вернуться, если на то будет воля местных жителей.
Сам Петр Скуфанов обращает внимание, что проект является первым stories-сериалом в Telegram в нашей стране: «Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити».
Блогер заявил, что идея проекта родилась сама: на фоне громких новостей о Березовском решено было влиться в эту неоднозначную и уникальную ситуацию, чтобы увидеть ее изнутри и понять, что же на самом деле хотят горожане. Петр считает, что проект получился комичным, добрым и увлекательным.
Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов назвал сериал «Мэр Скуфанов» попыткой изнутри изучить резонансные события вокруг выборов в Березовском и донести до широкой аудитории реальное отношение к власти со стороны местного населения, которое имеет свои проблемы. Денис Арапов не обещает, что проект продлят на второй сезон, подчеркивая, что решение будет принято только после перевыборов и в зависимости от политической ситуации в области. Однако он уверен, что если Скуфанов все же будет вовлечен в предвыборную гонку, то точно не в качестве спойлера.
Открыть для себя грани нового жанра и посмотреть stories-сериал «Мэр Скуфанов» можно в Telegram-канале SHOT: https://t.me/shot_shot/78045.