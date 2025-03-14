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Posted 14 марта, 15:38

Published 14 марта, 15:38

Modified 14 марта, 15:40

Updated 14 марта, 15:40

Школьницу из Верхней Пышмы сверстницы облили красной жидкостью

В Верхней Пышме школьники издевались над сверстницей и облили ее красной жидкостью

14 марта 2025, 15:38
Фото: 1MI.

Школьницу из Верхней Пышмы сверстницы облили красной жидкостью

Новый случай буллинга произошел в Верхней Пышме. Подростки облили девочку красной жидкостью, испортив ей куртку.

Инцидент произошел на улице. Девочка облила школьницу в белой куртке. Свои действия она сняла на камеру телефона. Видео опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».

Видео: telegram-канал «Бандитский центр».

Девочка старалась спокойно реагировать на происходящее, хотя жидкость ей лили и на голову, и за ворот. В конце она забрала свой рюкзак и ушла.

Как написали подписчики канала, знакомые с ситуацией, школьницы пригласили свою жертву погулять, а потом зло над ней подшутили.

Ранее стало известно о случае школьной травли в одном из учебных заведений Невьянска, где третьеклассники издевались над ребенком с особенностями развития.

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#Дарья Бобровицкая#Школьники#Травля#Буллинг#Верхняя Пышма#Общество#Инцидент#Екатеринбург#Видео
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