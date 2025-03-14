В Верхней Пышме школьники издевались над сверстницей и облили ее красной жидкостью

Posted 14 марта, 15:38
Published 14 марта, 15:38
Modified 14 марта, 15:40
Updated 14 марта, 15:40
Инцидент произошел на улице. Девочка облила школьницу в белой куртке. Свои действия она сняла на камеру телефона. Видео опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
Девочка старалась спокойно реагировать на происходящее, хотя жидкость ей лили и на голову, и за ворот. В конце она забрала свой рюкзак и ушла.
Как написали подписчики канала, знакомые с ситуацией, школьницы пригласили свою жертву погулять, а потом зло над ней подшутили.
Ранее стало известно о случае школьной травли в одном из учебных заведений Невьянска, где третьеклассники издевались над ребенком с особенностями развития.