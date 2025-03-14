Золотые пары Нижнего Тагила получили награду за крепкий брак

Ленинский ЗАГС стал местом церемонии, где отметили тех, кто сумел пронести любовь через годы — семейные пары, награжденные знаком отличия «Совет да любовь». Этот знак был создан в Свердловской области пятнадцать лет назад и символизирует крепкую семью, основанную на взаимопонимании и поддержке.