Золотые пары Нижнего Тагила получили награду за крепкий брак

Posted 14 марта, 06:24
Published 14 марта, 06:24
Modified 14 марта, 06:26
Updated 14 марта, 06:26
Ленинский ЗАГС стал местом церемонии, где отметили тех, кто сумел пронести любовь через годы — семейные пары, награжденные знаком отличия «Совет да любовь». Этот знак был создан в Свердловской области пятнадцать лет назад и символизирует крепкую семью, основанную на взаимопонимании и поддержке.
На этот раз счастливыми обладателями наград стали 6 пар из Нижнего Тагила. Среди них — Ольга и Владимир Катюковы, Нина и Юрий Лапенок, Надежда и Николай Бинюковы, Раиса и Владимир Кондюрины, Татьяна и Вячеслав Михайловы, Лидия и Владимир Лаптевы, сообщает «Тагильский рабочий».
Церемония протекала в теплой атмосфере, ведь с женатыми юбилярами пришли их дети, внуки и другие родственники. Каждый из присутствующих мог почувствовать, насколько важны такие моменты признания семейной верности и любви.