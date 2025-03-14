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Posted 14 марта, 06:24

Published 14 марта, 06:24

Modified 14 марта, 06:26

Updated 14 марта, 06:26

Золотые пары Нижнего Тагила получили награду за крепкий брак

Золотые пары Нижнего Тагила получили награду за крепкий брак

14 марта 2025, 06:24
Фото: Тагильский рабочий.
В Нижнем Тагиле в ЗАГСе встретились 6 пар, зарегистрировавших свои отношения 50 лет назад. Супругов наградили знаком отличия «Совет да любовь».

Ленинский ЗАГС стал местом церемонии, где отметили тех, кто сумел пронести любовь через годы — семейные пары, награжденные знаком отличия «Совет да любовь». Этот знак был создан в Свердловской области пятнадцать лет назад и символизирует крепкую семью, основанную на взаимопонимании и поддержке.

На этот раз счастливыми обладателями наград стали 6 пар из Нижнего Тагила. Среди них — Ольга и Владимир Катюковы, Нина и Юрий Лапенок, Надежда и Николай Бинюковы, Раиса и Владимир Кондюрины, Татьяна и Вячеслав Михайловы, Лидия и Владимир Лаптевы, сообщает «Тагильский рабочий».

Церемония протекала в теплой атмосфере, ведь с женатыми юбилярами пришли их дети, внуки и другие родственники. Каждый из присутствующих мог почувствовать, насколько важны такие моменты признания семейной верности и любви.

14 февраля в ЗАГСе был ажиотаж. Более 400 пар свердловчан поженились в День святого Валентина.

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