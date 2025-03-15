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Posted 15 марта, 08:41

Published 15 марта, 08:41

Modified 15 марта, 08:43

Updated 15 марта, 08:43

90-летний юбилей отметила тагильская детская музыкальная школа №1

90-летний юбилей отметила тагильская детская музыкальная школа №1

15 марта 2025, 08:41
Фото: Галина Масликова.
Юбилейный концерт в честь 90-летия ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова состоялся в Нижнем Тагиле 14 марта 2025 года.

Мероприятие прошло в концертном зале колледжа искусств и собрало много гостей. На нем присутствовали ученики, родители, выпускники и педагоги.

За 90 лет свыше 4,5 тысячи воспитанников смогли постигнуть музыкальное искусство. Многие из них прославили Нижний Тагил на различных конкурсах, написала в соцсетях депутат гордумы Галина Масликова. Она пожелала школе процветания и творческих успехов.

Напомним, что в ГДДЮТ Нижнего Тагила состоялся праздничный концерт для педагогов, посвященный 23 февраля и 8 марта.

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