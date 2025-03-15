90-летний юбилей отметила тагильская детская музыкальная школа №1

За 90 лет свыше 4,5 тысячи воспитанников смогли постигнуть музыкальное искусство. Многие из них прославили Нижний Тагил на различных конкурсах, написала в соцсетях депутат гордумы Галина Масликова. Она пожелала школе процветания и творческих успехов.