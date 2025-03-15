90-летний юбилей отметила тагильская детская музыкальная школа №1

Posted 15 марта, 08:41
Published 15 марта, 08:41
Modified 15 марта, 08:43
Updated 15 марта, 08:43
Мероприятие прошло в концертном зале колледжа искусств и собрало много гостей. На нем присутствовали ученики, родители, выпускники и педагоги.
За 90 лет свыше 4,5 тысячи воспитанников смогли постигнуть музыкальное искусство. Многие из них прославили Нижний Тагил на различных конкурсах, написала в соцсетях депутат гордумы Галина Масликова. Она пожелала школе процветания и творческих успехов.
Напомним, что в ГДДЮТ Нижнего Тагила состоялся праздничный концерт для педагогов, посвященный 23 февраля и 8 марта.